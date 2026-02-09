SEGRE

El PSOE resisteix a la Ribagorça i la Llitera malgrat la davallada general a la Franja

Malgrat la tendència general a la baixa, el PSOE ha aconseguit resultats que superen la mitjana regional en diversos municipis de la Franja

El PSOE va obtenir un notori retrocés a les urnes aquest 8-F. - EFE

Les eleccions autonòmiques a l’Aragó han deixat un escenari agredolç per als socialistes a les comarques orientals. Tot i que el PSOE i el PP han patit un càstig sever —perdent prop d'un miler de vots cadascun respecte al 2023 en favor de formacions com Vox i CHA—, el socialisme manté feus significatius on continua sent la força predominant.

Els bastions socialistes: Camporrells al capdavant

Malgrat la tendència general a la baixa, el PSOE ha aconseguit resultats que superen amb escreix la mitjana regional en diversos municipis de la Franja. Camporrells, a la Llitera, es consolida com el principal baluard socialista, sent l'únic municipi de la llista que aconsegueix trencar la barrera de la majoria absoluta en percentatge de vot.

Aquesta és la classificació dels municipis amb major suport al PSOE:

Municipis amb més suport al PSOE

Municipi Percentatge Gràfic
Camporrells 54,9%
Viacamp i Lliterà 47,4%
Sopeira 45,2%
Bonansa 43,6%
Areny de Noguera 43,1%

Font: Dades oficials del Govern d'Aragó.

Una anàlisi per territoris

La Ribagorça es confirma com la zona on el vot socialista és més resilient, ocupant quatre de les cinc primeres posicions d'aquest rànquing. Tot i així, el recompte global del Govern d'Aragó llança un avís clar al bipartidisme tradicional: l'ascens de Vox per la dreta i de Chunta Aragonesista per l'esquerra indica una fragmentació del vot.

