GASTRONOMIA
La Fira d’Oli del Pirineu tanca amb 2.000 visitants
La tercera edició de la Fira d’Oli del Pirineu Aramunt 2026 va abaixar ahir el teló després que unes 2.000 persones visitessin les vint-i-nou parades de la mostra, de les quals nou eren d’oli produït a la comarca. L’alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans, es va mostrar molt satisfet pel funcionament d’aquesta edició “que ha consolidat la fira a nivell comarcal i que preveiem que anirà a més en els propers anys”. Si dissabte les jornades tècniques i presentacions van ser les protagonistes, ahir ho van ser els paradistes i la faceta més popular del certamen amb un esmorzar popular, tastos d’oli i una sessió vermut amb concert. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va anunciar que destinaran 150.000 euros per a la modernització del Molí d’Aramunt, “que sumats a l’ajuda estatal de 60.000 € que va rebre l’ajuntament, servirà per posar al dia la infraestructura”, va afegir Sans.