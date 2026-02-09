SEGRE

La Fira d’Oli del Pirineu tanca amb 2.000 visitants

El president de la Diputació, Joan Talarn, va visitar la fira ahir. - AJUNTAMENT DE CONCA DE DALT

Redacció

La tercera edició de la Fira d’Oli del Pirineu Aramunt 2026 va abaixar ahir el teló després que unes 2.000 persones visitessin les vint-i-nou parades de la mostra, de les quals nou eren d’oli produït a la comarca. L’alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans, es va mostrar molt satisfet pel funcionament d’aquesta edició “que ha consolidat la fira a nivell comarcal i que preveiem que anirà a més en els propers anys”. Si dissabte les jornades tècniques i presentacions van ser les protagonistes, ahir ho van ser els paradistes i la faceta més popular del certamen amb un esmorzar popular, tastos d’oli i una sessió vermut amb concert. Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va anunciar que destinaran 150.000 euros per a la modernització del Molí d’Aramunt, “que sumats a l’ajuda estatal de 60.000 € que va rebre l’ajuntament, servirà per posar al dia la infraestructura”, va afegir Sans.

