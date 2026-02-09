Més Carnaval infantil
Bellpuig presenta la Turi, una follet guardiana dels actes de la celebració dirigits als més petits, i crea una rua per a ells en col·laboració amb les escoles sota el lema ‘Revolta animal’. Tàrrega i Agramunt també reforcen activitats per a nens i nenes en aquesta festa
El Carnaval infantil es consolida a l’Urgell amb iniciatives que busquen implicar les escoles i les famílies en unes celebracions més participatives i comunitàries. Aquest any, Bellpuig ha presentat la Turi, una follet que s’ha convertit en la guardiana del Carnaval infantil i és l’encarregada de donar consignes als nens i nenes durant la setmana.
La presentació de la Turi va tenir lloc divendres al castell, en un acte presidit per la regidora Imma Oliva, que va destacar la voluntat de “crear espais educatius i comunitaris, perquè la diversitat ens enriqueix”. Allà es va narrar el conte de La Turi i la Reina Tres Mugrons –aquesta última, protagonista del Carnaval dels adults–, i es van entregar còpies impreses a tots els nens com a record. Segons Jesús Blesa, tècnic del Pla educatiu Entorn de Bellpuig, “volíem potenciar el Carnaval infantil, que no existia, i ens ha semblat la millor manera d’integrar centres educatius i famílies”. El personatge de la Turi representa els tres turons de Bellpuig (els del castell, l’església i el convent), i s’ha convertit en protagonista d’una història creada amb la col·laboració de Famílies Connectades. Sota el lema Revolta animal, els escolars es disfressaran d’animals. El divendres 13, cada centre iniciarà la seua pròpia rua fins a la Casa de la Cultura, i des d’allà, aniran juntament amb la Turi al poliesportiu per gaudir d’un esmorzar i un espectacle infantil.
A Tàrrega, la figura de la Toltes, creada fa uns anys, tornarà a ser la protagonista del Carnaval infantil, juntament amb els personatges del Grizz i els Poca-soltes. Els dies 11 i 12 de febrer visitarà les llars d’infants i el divendres 13 tindrà lloc La festa dels Poca-soltes! a la plaça de l’Hort del Barceloní, amb 2.200 alumnes d’Infantil i Primària. A la tarda, el Pati acollirà la tradicional xocolatada solidària, seguida de la rua infantil. Com a novetat d’enguany s’ha posat a la venda una tassa metàl·lica amb el lema Xocolata a l’orinal, en homenatge a una antiga tradició local basada a utilitzar aquests recipients per servir el xocolate. La gran rua de dissabte comptarà amb 74 comparses i 1.450 participants.
Per la seua part, Agramunt, que celebra els 40 anys del seu Carnaval, reforça el vessant infantil amb més activitats divendres a la tarda i dissabte al matí, a més de la festa escolar. Els actes del Carnaval van començar dissabte amb l’espectacle 50 d’anys d’MEMOcràcia de Toni Albà, davant de 550 persones al pavelló.