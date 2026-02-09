Mig segle d’investigacions
El Grup de Recerques de les Terres de Ponent celebra el seu 50 aniversari. Jaume Massana i Àgueda Busto reben el Premi Athanàgia 2025 com a homenatge als orígens de l’entitat
El Grup de Recerques de les Terres de Ponent (GRTP) va celebrar ahir a Bellpuig la seua assemblea anual, que va marcar l’inici dels actes commemoratius del 50 aniversari de l’entitat. Mig segle després de la seua fundació, va voler retre homenatge als orígens del projecte a la mateixa localitat on va nàixer, i entregar el Premi Athanàgia 2025 ex aequo a dos de les persones que van contribuir de manera decisiva a forjar-ne els fonaments: Jaume Massana i Àgueda Busto. El president del GRTP, Miquel Torres, va explicar que “fa 50 anys vam nàixer aquí, a la biblioteca, impulsats per mossèn Joan Camps, que era aleshores vicari de Bellpuig i un gran activista cultural compromès amb la llengua i el país”.
A finals dels anys seixanta i començaments dels setanta, l’aleshores vicari havia convertit la biblioteca en un veritable focus de dinamisme cultural. Al seu voltant es reunia un grup de joves i estudiosos que compartien inquietuds culturals, i que aviat van començar a col·laborar en projectes de recuperació i divulgació del patrimoni històric de Ponent. Entre ells hi havia Jaume Massana, que es va convertir en el primer responsable del grup, i Àgueda Busto, una figura essencial en l’organització.
El GRTP es va constituir oficialment durant la primavera del 1976, malgrat que la seua activitat va començar abans. Una de les fites prèvies al naixement de l’entitat va ser el tercer col·loqui de la història del monaquisme català, celebrat a Bellpuig el 1974, que va reunir un centenar dels especialistes més influents del país.
Durant l’assemblea d’ahir, a més d’entregar el Premi Athanàgia, es van presentar tres publicacions: Cròniques d’una ciutat, de Josep Castellà; Mas d’en Colom, un hospital militar, de Jaume Ramon Solé, i Documents notarials del canal d’Urgell, de Josep Maria Llobet. Aquestes obres reflecteixen la diversitat temàtica i el rigor documental que han caracteritzat el Grup de Recerques al llarg de la seua trajectòria.
Torres va avançar que el programa commemoratiu del cinquantenari s’estendrà durant tot el 2026, amb diversos actes repartits per les comarques de Ponent. A la primavera, l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, a Tàrrega, acollirà un acte especial d’entrega de documentació i la creació del fons històric del GRTP, juntament amb la presentació del llibre sobre el canal d’Urgell que inclourà un pròleg sobre el procés d’electrificació de la ciutat. També està previst un acte a Verdú.
Torres, que presideix el GRTP des de fa 25 anys, va reconèixer que “el relleu generacional és complicat”, com passa en moltes entitats.