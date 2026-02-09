La vaga del sector ferroviari comença sense complir-se tots els serveis mínims
A Lleida una de les principals afectacions ha estat la supressió del primer Avant del dia cap a Barcelona
La vaga del sector ferroviari ha començat aquest dilluns sense complir-se tots els serveis mínims programats, segons han confirmat fonts de Renfe. Davant les "afectacions" provocades per l'aturada, la companyia recomana utilitzar transports alternatius. Per exemple, a la Lleida, l'Avant de les 07.05 hores –constava com a servei mínim–no ha sortit.
"Aquest tren constava com a servei mínim, però ens han dit que el maquinista no s'ha presentat i que el tren no surt, així que anirem en cotxe", ha explicat a l'ACN Marina Bernal, que treballa de professora a la capital catalana. Els problemes s'han estès també a les Rodalies i Regionals, sobretot a les línies RL3 i RL4, on alguns trens no han circulat perquè els maquinistes no han pogut fer el temps de descans mínim establert. El tren de l'RL4 de les 8.42 hores ha sortit amb 50 minuts de retard.
Un panell informatiu de l'estació de Lleida amb trens suspesos i cues a l'oficina de reclamacions de Renfe / Amado Forrolla
Trens sense passar i autobusos plens a Tàrrega
Resignació entre els usuaris que aquest dilluns han volgut agafar les línies RL3 i RL4 entre Lleida i Cervera en la primera de les tres jornades de vaga convocades pels maquinistes. Diversos trens que havien de complir els serveis mínims no han sortit de les perspectives estacions i això ha fet que, de nou, els usuaris hagin hagut de buscar transports alternatius. A l'estació de Tàrrega, usuaris de Renfe han optat per desplaçar-se en autobús o transport privat davant la incertesa de si passaria o no el tren. "Cada dia és una odissea perquè no saps si trobaràs el tren o no", ha explicat l'usuària Chaymae Koubaa. D'altres s'han mostrat comprensius amb les reivindicacions dels treballadors i critiquen el mal funcionament endèmic del servei.
Viatgers fent cua per agafar un bus a Tàrrega / Laia Pedrós
Paneque denuncia que els serveis mínims no s’estan complint
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha denunciat que els serveis mínims programats a Catalunya en la vaga del sector ferroviari “no s’estan complint”. A primera hora del matí, Paneque ha informat que el Govern ja ha reclamat a Renfe que “garanteixi” els serveis mínims i mantenir els mitjans de transport alternatius allà on els maquinistes que estan de serveis mínims “no es presenten”. “Intentarem assegurar la mobilitat a través d’aquests plans alternatius”, ha dit Paneque, segons la qual la companyia ho està fent en alguns punts. Paneque ha remarcat que entenen "l'estat d'ànim" dels maquinistes i respecten el dret a vaga, però ha insistit que els serveis mínims "s'han de complir".
Sílvia Paneque ha dit que “entenen” els motius de la vaga i “l’estat d’ànim” dels maquinistes després de la mort recent de tres companys, i per tant, també les seves reclamacions en termes de seguretat. En aquest sentit, ha remarcat que des del Govern estan treballant “precisament en aquests més de 130 punts” conflictius de la xarxa que s’estan monitoritzant. “S’està fent una inversió importantíssima per tal de poder-los deixar en condicions de seguretat”, ha manifestat.
Dit això, la consellera ha insistit que si bé el dret a vaga “està reconegut”, “el dret a la mobilitat també”. Paneque ha demanat així que “es compleixin” els serveis mínims ja que, segons ha subratllat, “en aquests moments no s’estan complint”.
En una atenció als mitjans a la seu del seu departament, la consellera ha informat que han “donat instrucció” a Renfe per a què en aquells trams afectats per plans alternatius de transport -degut a la crisi de les últimes setmanes- on els maquinistes en serveis mínims “no s’estiguin presentant”, els serveis mínims “es prestin”.
La d'aquest dilluns és la primera de tres jornades de vaga per reclamar més personal i mesures de seguretat a les vies, tot i que es mantenen obertes les vies de negociació amb el Ministeri de Transports.
L'aturada ha estat convocada després dels accidents mortals d'Adamuz i Gelida i de dues setmanes de cos ferroviari a Rodalies. La convocatòria apel·la més de mil maquinistes a Catalunya i també inclou el personal d'intervenció, estacions, centres de gestió o administració.
Obertura d’eixos ferroviaris
D’altra banda, la consellera de Territori ha actualitzat l’estat de la xarxa ferroviària a Catalunya. Paneque ha recordat que aquest cap de setmana s’ha restablert el servei a l’R13 i R14. Al punt de l’accident de Gelida, a l’R4, “hi ha un primer certificat d’Adif que les obres s’han finalitzat”, ha anunciat, però abans de reprendre el servei de trens de passatgers cal fer “marxes exploratòries i marxes blanques”. “Evidentment això es veurà afectat per la vaga, i per tant anirem donant data de quan puguin passar els usuaris per aquest punt”, ha apuntat Paneque sense voler avançar si el servei per tren en aquest punt es restablirà properament. De moment, per aquesta línia ja hi circulen alguns trens de mercaderies, ha puntualitzat.
“Aquests dies estem treballant i continuarem treballant per l'obertura dels eixos ferroviaris que en aquests moments es troben encara tallats, amb plans alternatius de transport, com reforços d'interurbans”, ha reblat Paneque.
