Una antiga víctima de l’engany del 'fals amor', detinguda a Guissona en integrar-se en una important trama d’estafes
La dona va ser contractada per la banda com a 'mula' bancària i la policia també ha arrestat a la localitat lleidatana l’administrador d’un establiment d’informàtica que blanquejava capitals
En aquesta operació la Policia Nacional ha desarticulat un complex entramat que ha estafat 100.000 euros a 55 clients d’una agència de viatges de Màlaga la propietària de la qual també havia caigut anteriorment en la trampa un fals romanç
La Policia Nacional ha desarticulat un complex entramat dedicat a la comissió d’estafes d’índole sentimental, a través d’Internet, els fons defraudats del qual eren desviats a una ingent quantitat de comptes bancaris, la majoria situades a tercers països, incloent la inversió en criptomonedes en l’equació delictiva. Aquesta és la destinació, il·lícita, que haurien pres més de 100.000 euros que 55 famílies havien confiat a una agència de viatges, a Màlaga, contractant paquets vacacionals que mai no van arribar a disfrutar, ha indicat la Policia Nacional.
La investigació sosté que la gerent de l’agència, que havia tancat el negoci familiar de manera sorprenent, després d’anys de bona reputació al sector, va desviar els diners dels seus clients en benefici de la xarxa criminal, en caure en la trampa d’un fals romanç virtual, en el que va tractar d’afavorir un militar en conflictes econòmics i destinat al Líban. La principal sospitosa, que va ingressar a presó provisional per aquests fets, va passar a convertir-se en part connivent en el frau.
La desarticulació de l’organització criminal ha culminat amb onze detinguts per la seua presumpta participació en delictes d’estafa i blanqueig de capitals, en diferents províncies del país: Màlaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) i Barcelona (2). També es van practicar set registres a Màlaga (1), Lleida (3), Barcelona (1), Valladolid (1) i Sevilla (1).
De les diligències realitzades s’han intervingut 28.730 euros en efectiu i 8.725 dòlars en criptoactius, i s’ha procedit al bloqueig preventiu de deu immobles valorats en uns 600.000 euros i tres vehicles a motor.
L’operació 'Florazo', efectuada per agents del grup d’Investigacions Patrimonials i Localització d’Actius (IPLA) de la Comissaria Provincial de Màlaga, va suposar continuar les primeres diligències de la Comissaria de Districte Nord, en rebre’s la denúncia de més de mig centenar d’afectats pel tancament d’una agència de viatges a la capital malaguenya, els responsables de la qual no havien arribat a gestionar els viatges encarregats pels clients, però sí que havien pres els diners per endavant, transferint els fons a comptes de l’entramat. Aquesta fase inicial va culminar amb la detenció de cinc persones relacionades amb el negoci familiar, inclosa la gerent. La investigació de l’IPLA es va centrar a seguir la pista dels diners transferits a diversos comptes, així com a indagar en la informació de tall patrimonial que es tenia de la principal investigada, situada al capdavant de dos companyies: l’agència de viatges i una botiga d’animals. Resultat de l’anàlisi bancària dels comptes bancaris de la sospitosa i les seues empreses, es constatava que tot era fruit d’una estafa amorosa, a partir de la qual s’havien realitzat transferències per un valor total de 280.000 euros, en un període inferior a un any.
La destinació que prenien les transferències es limitava a un nombre de beneficiaris, entre els que destacava el compte bancari el titular del qual era una dona establerta a Guissona (Lleida), que rebia aproximadament el 80 per cent dels fons. Aquests diners eren desviats, a continuació, a plataformes de criptomonedes i a una empresa d’informàtica de la localitat ilerdenca.
Detinguda a Guissona: víctima de l’estafa de l’amor ara reconvertida en 'mula' bancària
Amb col·laboració d’agents adscrits a Policia Judicial a la Comissaria de Lleida, la Policia Nacional va practicar tres registres, dos a la capital ilerdenca i un tercer al municipi de Guissona, que culminava amb la detenció de la principal destinatària dels fons, una dona que havia estat també víctima d’un altre romanç amorós abans de ser contractada –a comissió– com a "mula" bancària, i, a més, l’administrador d’un establiment d’informàtica, en tasques de blanqueig de capitals. L’autoritat judicial va decretar l’ingrés a presó provisional d’ambdós. Fruit dels registres es van intervenir 17.810 euros en efectiu, 8.725 dòlars continguts en una cartera de criptomonedes, i es va procedir al bloqueig de dos vehicles i cinc immobles.
Continuant amb el rastre de les inversions en criptoactius, les indagacions van portar als investigadors fins les localitats d’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) i Medina del Campo (Valladolid). Allà, van tenir lloc sengles entrades i registres en domicilis d’uns altres dos integrants del grup criminal, que van resultar detinguts. Finalment, i després de situar-se transferències amb destinació a comptes bancaris a tercers països, com Bèlgica i Lituana, es va procedir a l’última de les detencions a Camas (Sevilla).
Fins a la localitat sevillana es van desplaçar agents de l’IPLA, amb la col·laboració de la Secció de Ciberdelinqüència de Màlaga, que van detenir un "mediador" en la conversió de fons a criptoactius. Del resultat del registre a l’habitatge, la Policia va intervenir més 10.000 euros en efectiu i va procedir al bloqueig de cinc immobles i i un vehicle.