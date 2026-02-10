SEGRE

Bolca un camió carregat de porcs a la rotonda de l'A-14 a Alguaire

Una vintena d'animals ha quedat a l'exterior, mentre que el camioner ha resultat ferit lleu

Lluís Serrano
Un camió carregat de porcs ha bolcat aquest dimarts al matí en una rotonda de l'A-14 a Alguaire. El conductor ha resultat ferit lleu i una vintena d'animals ha quedat a l'exterior. Els serveis d'emergència ha rebut l'avís a les 10.56 hores i al lloc, a banda de Bombers, Mossos d'Esquadra i SEM, han acudit dos camions per fer el traspàs dels porcs que hi ha al costat de la via i a l'interior del vehicle accidentat.

