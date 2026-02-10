Un camioner begut xoca contra un vehicle de matèries perilloses a l'A-22 a Almacelles, fuig de lloc i la policia l'intercepta a l'A-2 a Bell-lloc
L'home, de 62 anys i amb antecedents similars, sextuplicava la taxa d’alcohol permesa i va ser denunciat penalment pels Mossos
Els Mossos d'Esquadra van denunciar penalment aquest dilluns a Bell-lloc d'Urgell un camioner de 62 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.
Els fets van succeir cap a les 19.00 hores, quan un testimoni va trucar al telèfon 112 per alertar que un conductor, que portava un camió tràiler, va provocar un sinistre viari quan circulava per la carretera A-22 al terme municipal d'Almacelles. Segons l'alertant, el camió va col·lidir lateralment amb un altre camió que portava matèries perilloses –17.000 litres de sosa càustica– i va fugir del lloc. Segons la policia, el sinistre no va provocar vessament de la càrrega i, únicament, va provocar danys al retrovisor i rascades a la carrosseria.
Els Mossos van iniciar llavors la recerca del camió fugit i, minuts més tard, una patrulla va localitzar un camió que coincidia amb la descripció del vehicle sospitós circulant de forma erràtica, fent ziga-zagues, al quilòmetre 472 de l'A-2, en direcció a Barcelona.
Finalment, tot i que el conductor en un principi va fer cas omís als senyals que van fer els agents per tal que s'aturés, els Mossos el van interceptar i, posteriorment, el van portar a una zona segura al quilòmetre 475 de la N-II a Bell-lloc d'Urgell.
El conductor, que presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques, va donar una taxa positiva amb un valor de 0,90 mg/l. Davant els fets, els Mossos el van denunciar penalment com a presumpte autor dels delictes de conducció temerària i conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques. El vehicle va quedar immobilitzat al lloc. El conductor denunciat, que té un antecedent per fets similars, haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció de Lleida.