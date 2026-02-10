Cancel·lacions i més retards en AVE i Rodalies per la vaga de maquinistes
Únic dia d’aturada després que sindicats i ministeri tanquessin ahir un pacte
Ahir va arrancar una vaga estatal del personal ferroviari que estava prevista fins demà, però els sindicats la van desconvocar al migdia a l’assolir un acord in extremis amb el ministeri. A Lleida va causar retards en desenes de trens d’alta velocitat i Rodalies, incomplint-se els serveis mínims fixats per l’operadora.
El d’ahir va ser un nou dia de cancel·lacions i retards de fins a més de dos hores en trens d’alta velocitat i Rodalies, on no es van complir tots els serveis mínims fixats arran d’una vaga general del personal de l’operadora que va causar afectacions a tot l’Estat. Havia de ser el primer de tres dies d’aturada, però els sindicats convocants –Semaf, CCOO i UGT– van tancar al migdia un pacte amb el ministeri de Transports per desconvocar-lo (vegeu la pàgina 6).
Abans del migdia, els plafons de l’estació de Lleida ja havien anunciat més de deu cancel·lacions, incloses el primer Avant de les 7.05 hores i almenys tres AVE, tres trens de la línia de Manresa i dos a la de la costa. Així mateix, van deixar de circular els quatre Avant gratis de reforç entre la capital del Segrià i Barcelona que es van posar en marxa el 26 de gener.
Per contra, no hi va haver afectacions a la línia de la Pobla, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
A la terminal es van formar llargues cues a la recerca d’informació, però el personal de Renfe no va poder assegurar l’arribada dels trens ni el seu horari.
El resposable de mobilitat de CCOO a Catalunya, Alberto Puivecino, va argumentar que els maquinistes no van incomplir els serveis mínims, sinó que no van poder conduir al no superar el seu temps de descans mínim a causa de les limitacions temporals de velocitat.
A Mollerussa, la vaga va provocar desplaçaments continus entre l’estació de tren i la d’autobusos, ubicades just davant. Des de primera hora, la majoria d’usuaris es van concentrar a la d’autobusos, però part dels viatgers desconeixien la vaga i van estar-se a la terminal ferroviària, on no hi havia cap avís visible sobre la incidència. La confusió va augmentar pels missatges de megafonia, que anunciaven els trens amb aparent normalitat. Malgrat això, al llarg del matí només van passar dos combois: un al voltant de dos quarts de vuit i un altre cap a les 10.45 hores. Davant de la falta de freqüències, molts passatgers van optar per l’autobús, inclosos alguns serveis de reforç que van ajudar a absorbir part de la demanda, informa J. Gómez.
A Tàrrega, molts usuaris desconeixien la convocatòria, però tot i així coincidien a assenyalar que les incidències en el servei “són habituals, hi hagi o no vaga”. La imatge més repetida va ser la de persones corrent cap a l’estació d’autobusos. Malgrat el malestar, els viatgers van mostrar comprensió cap a les reivindicacions dels maquinistes, encara que coincidien que “haurien de garantir-se els serveis mínims anunciats”. Els autobusos també es van veure desbordats, especialment el reforç matinal cap a Lleida que es va habilitar la setmana passada. A l’estació de Tàrrega, per megafonia s’anunciaven trens que finalment no passaven i el mateix personal admetia no disposar d’informació actualitzada, informa L. Pedrós.
A Cervera, poc abans de les 9.00 hores, mig centenar de viatgers es concentraven a la terminal d’autobusos buscant un transport cap a Lleida, amb una sensació majoritària de desesperació i resignació. A l’estació de trens, el personal de Renfe recomanava dirigir-se a l’autobús en cas d’urgència, ja que no podien precisar l’hora de pas dels combois.
A les 9.23 hores va arribar un autobús en direcció Lleida que es va omplir ràpidament, la qual cosa va provocar moments de tensió i desordre. Al voltant de les deu del matí, la parada de trens es va anar omplint i un de procedent de Lleida i amb tornada a la mateixa ciutat va arribar a les 10.23 hores, informa J. Bonilla.