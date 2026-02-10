MUNICIPIS
Dimiteix l’alcalde de Tarrés per pugnes amb el seu equip de govern
Pel finançament del Sindicat i de l’escola verda A Cau de Bosc. El ple per nomenar el nou alcalde, pendent del candidat de la llista fantasma del PSC
Les desavinences entre Junts i ERC, que governen Tarrés des de les municipals del 2023, van motivar la dimissió de l’alcalde, Carles Móra, d’Endavant Tarrés-CM dimecres passat. El substituirà Joan Palau, que va ser fa tres anys el candidat més votat dels que formaven la llista oberta, encara que va declinar ser primer edil. Segons Móra, “vaig decidir dimitir, ja que la resta de regidors (Joan Palau, Adelaida Villar i Edit Campmajó d’ERC) van amenaçar de tornar les seues actes i abandonar en bloc, fet que hauria suposat que el poble estigués dirigit per una comissió gestora nomenada per la Generalitat”. En el ple també va renunciar la republicana Maite Royo, segons la revista Som Garrigues. Segons Móra, el finançament del Sindicat i els contractes amb aquest organisme i l’escola verda A Cau de Bosc han estat els detonants de la crisi, ja que “els altres edils van instar a la seua modificació al considerar que reben massa diners”. Va incidir que la iniciativa turística “ha posat Tarrés al mapa”.
Per la seua part, Joan Palau, ara alcalde en funcions, va assenyalar que “la finalitat del nou equip de govern no és tancar el Sindicat ni fer retallades a l’escola”, a les quals garanteix continuïtat, “encara que hi ha altres coses importants al poble com la millora d’infraestructures i equipaments, i els diners s’han de repartir entre tots”, va indicar. “Els que ens hem quedat continuarem tirant del carro”, va remarcar.
Móra, que també va ser alcalde d’Arenys de Munt entre 2007 i 2011, ha tornat l’acta de regidor, per la qual cosa al consistori queden 3 dels 5 edils que li corresponen. El ple de nomenament està pendent de la Junta Electoral Central, ja que se li ha hagut de comunicar que la vacant s’ha de cobrir amb l’únic candidat de la llista del PSC, que va aconseguir un sol vot en els comicis municipals. Aquesta llista fantasma estava integrada per Miguel Pueyo, de Lleida, que sí que es farà càrrec de l’acta de regidor, segons el PSC. Fonts del Sindicat van indicar que esperen que l’ajuntament respecti el contracte que fa 2 anys es va firmar amb la finalitat de fer viable aquesta instal·lació. Es va obrir fa 17 anys i no havia funcionat amb continuïtat fins ara. Ha creat 6 llocs de treball.
Ple per nomenar primer edil d’Almacelles Antoni Arnó
■ El de Tarrés és el tercer alcalde que deixa el càrrec en els dos últims mesos després de la dimissió de l’alcaldessa d’Alt Àneu, Laura Tristan, a primers de desembre, rellevada per Josep Miquel Rosell a finals de gener; i de la dimissió per motius de salut de l’alcaldessa d’Almacelles, Vanesa Olivart, substituïda per l’alcalde en funcions Antoni Arnó (Junts). Precisament, demà dimecres se celebrarà el ple de presa de possessió d’Arnó com a nou primer edil. Primer prendrà possessió Carlota Montfort com a edil de Junts després de la renúncia de l’anterior a la llista, Josep Maria Bosch. Es preveu que cap altre partit no presenti candidat i que Arnó prengui possessió, previsiblement amb els vots dels tres regidors de Junts i de l’edil d’ERC, ara al govern, davant els 9 de l’oposició.