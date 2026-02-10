La problemàtica de l’habitatge a Andorra tensa ja el sud de l’Alt Urgell: dos pobles registren pujades de preus
La Seu d’Urgell era fins ara el gran focus de la repercussió del creixement d’Andorra i de la crisi de l’habitatge que comporta, amb poca oferta i preus desorbitats que cada vegada més empenyen els treballadors a buscar un sostre fora de les fronteres del país veí.
Però aquesta tendència afecta cada vegada un territori més extens de la comarca de l’Alt Urgell arribant fins a municipis situats més al sud, com Organyà o Coll de Nargó.
Els seus alcaldes han alertat de l’efecte que té sobre els preus de l’habitatge, un recurs que també és escàs.
L’alcalde de Coll de Nargó, Sergi Ubach, va explicar que “encara no som zona tensionada però els preus sí que han pujat molt”, amb lloguers de 650 o 700 euros per a salaris que poden estar en poc més de 1.000 euros. “Per a un poble com el nostre és una aberració”, va lamentar.
D’altra banda, el Sindicat de l’Habitatge de Principat ha denunciat que els preus excessius del país estan provocant l’expulsió de famílies d’Andorra. Els preus de compra i de lloguer “estan totalment desconnectats del poder adquisitiu de les classes populars”, segons va indicar en aquest sentit el portaveu, Tomàs González, que va considerar “insuficients” les mesures adoptades fins ara pel Govern central per fer front a la crisi immobiliària.
Critiquen la falta d’intervenció en el mercat del lloguer, que podria acabar expulsant més famílies del Principat. Davant d’aquesta situació, el Sindicat reclama l’aplicació de límits en els lloguers i la limitació de les pujades considerades com a excessives. També proposa un organisme independent que fixi els preus.