Manifestacions i queixes en l’aturada ferroviària
La vaga es va traduir en manifestacions en diferents ciutats convocades pels principals sindicats del sector: SEMAF, CCOO, UGT, CGT i altres organitzacions. Els sindicats majoritaris del sector ferroviari van començar al migdia les mobilitzacions, després que donés inici la vaga de tres dies. Van protestar sota el lema “Menys alta velocitat, més seguretat”. Mentrestant, els usuaris van seguir confosos, enfadats i queixant-se per l’incompliment dels serveis mínims a la majoria de línies i van desconfiar de la desconvocatòria de la vaga de maquinistes. “De Rodalies no et pots fiar. Saps quan vens, però no saps quan tornes o si tornes”, va assenyalar una usuària a Sants.
“Hem sortit abans però ni així no arribem a temps”, denunciava un altre viatger a l’estació madrilenya d’Atocha. Els serveis de restauració també van notar l’impacte de l’aturada ferroviària.