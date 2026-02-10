ESTUPEFAENTS
A la presó el principal traficant a la menuda de cocaïna de Mollerussa
Els Mossos d’Esquadra el van arrestar divendres i el jutge va decretar dissabte el seu ingrés. Tres detinguts a Torà al ser sorpresos amb cocaïna rosa
Els Mossos d’Esquadra van portar a terme la setmana passada sengles intervencions contra el tràfic de cocaïna i que es va saldar amb un balanç de quatre detinguts. Els operatius van tenir lloc a Torà i Mollerussa.
A la capital del Pla d’Urgell, divendres van arrestar un home de 51 anys que, segons els investigadors, va suposar el desmantellament el principal punt de venda a la menuda de cocaïna de la comarca. El jutjat de guàrdia va decretar dissabte el seu ingrés preventiu a la presó. La investigació es va iniciar a l’estiu de l’any passat, al tenir coneixement que un home podria dedicar-se a la venda de droga. Tot apuntava que el sospitós podria distribuir cocaïna a prop del seu domicili, que utilitzava com a lloc per emmagatzemar, preparar i gestionar la substància. Es van fer diversos dispositius de seguiment al sospitós, amb antecedents per drogues i altres delictes, cosa que va complicar la investigació per la seua perícia i els seus coneixements per evitar els seguiments. Es va constatar que l’investigat feia les vendes al carrer i llocs de lleure de la zona. L’operatiu va finalitzar divendres amb l’arrest del suposat traficant i l’escorcoll del seu domicili, al Grup Catalunya. Es va intervenir un embolcall amb 33,50 grams de cocaïna en roca, sis embolcalls amb dosi d’un gram de cocaïna cada un i 2.085 euros.
D’altra banda, els Mossos de la comissaria de Solsona van arrestar dimecres passat tres homes de 36, 33 i 28 anys per possessió de cocaïna rosa (tusi). Va ocórrer al migdia, durant un control policial a la carretera C-1412a, a Torà. Un vehicle va passar a gran velocitat i una patrulla el va perseguir fins a donar-li l’alto a Sanaüja. Van identificar els tres ocupants i van escorcollar el cotxe. En una jaqueta que hi havia al seient posterior, els agents van trobar 46 bossetes que contenien prop de 30 grams de la coneguda com a cocaïna rosa o tusi, per la qual cosa van ser detinguts. Es tracta d’un tipus de droga sintètica que conté amfetamina i altres substàncies psicoactives. Així mateix, un dels ocupants portava targetes de crèdit i documentació de terceres persones i un rellotge d’alta gamma del qual no va poder acreditar la propietat.