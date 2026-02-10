FERROCARRIL
El pressupost per mantenir les línies augmentarà en 1.800 milions
Una de les condicions del pacte entre l’Estat i els sindicats per posar fi a la vaga de trens. La plantilla de Renfe i Adif creixerà amb 3.600 treballadors més
Els sindicats majoritaris (Semaf, CCOO i UGT) i el ministeri de Transports van assolir ahir un acord per desconvocar la vaga ferroviari que va començar ahir mateix i que estava previst que durés fins demà. El pacte incorpora més de 25 compromisos, entre els quals destaca un augment del 40% en el pressupost de manteniment de la infraestructura, que creixerà en 1.800 milions d’euros en els propers anys. Així mateix, la plantilla de Renfe i Adif creixerà amb la incorporació de 3.600 empleats.
La vaga estava convocada per a tot el personal del sector ferroviari, des de l’operació fins al manteniment, la circulació, l’atenció a bord i la resta d’activitats que sostenen el servei públic. Renfe va xifrar en un 11,6% el percentatge de la plantilla que va secundar la vaga en el torn de matí. Per la seua part, el sindicat de maquinistes Semaf va informar d’un seguiment del 100% i CCOO va calcular que entre un 60 i un 70% dels treballadors que no han de cobrir cap dels serveis mínims van seguir la vaga.
Després de més de quatre hores de reunió, les dos parts van tancar un acord sobre les reivindicacions sindicals de més mitjans i mesures addicionals de seguretat després dels accidents d’Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona) al gener, en els quals van morir quaranta-set persones.
A banda de l’augment del pressupost del manteniment, el pacte entre sindicats i Transports contempla un nou conveni de finançament per a Adif i per a Adif Alta Velocitat per al quinquenni 2026-2030, a part de comptar amb unes 2.400 noves places a Adif i 1.200 per a Renfe en els propers anys.
També inclou una inversió de manteniment a Adif de 5.266 milions d’euros i de 2.887 milions en Adif Alta Velocitat entre el 2026 i el 2030.
El secretari general de Semaf, Diego Martín, va qualificar l’acord d’“històric” i va explicar que s’han tancat solucions “fonamentals”.
El ministre de Transport, Óscar Puente, no va participar en la reunió a l’estar de tornada des de l’Aràbia Saudita, després de firmar la pròrroga del contracte de manteniment per part de Renfe de l’AVE entre Medina i la Meca fins al 2038.