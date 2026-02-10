Protestes per la brossa: perden una subvenció europea per millorar la recollida però els augmenten un 25% la taxa
La Mancomunitat de Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional ha hagut de tornar una subvenció europea per tancar els contenidors i implementar un sistema de bonificacions. Els veïns anuncien mobilitzacions i critiquen l’increment d’un 25% de la taxa
Veïns dels vuit pobles situats més al sud de l’Alt Urgell han anunciat mobilitzacions com a mode de protesta per la gestió que realitza la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum) dels residus que generen. Denuncien l’increment del rebut, que suposarà un 25% més del que pagaven fins ara. La taxa anual serà de 316,5 euros, davant dels 256,5 del 2025. En el cas de les empreses l’increment mitjà és d’un 34%.
També critiquen que les famílies no disposen de bonificacions en el rebut per reciclar de manera correcta, un sistema que sí que beneficia els 11 pobles situats més al nord de la comarca i que són gestionats per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU). “Ens veiem obligats a pagar un increment desmesurat del rebut i a sobre sense la possibilitat de bonificar res, tot són perjudicis”, consideren. Per tot això, els veïns han batejat l’entitat que els gestiona els residus com la “mancomunitat B”.
Antonio Pérez és veí de Bellpui, al municipi de les Valls de Valira, i explica que representants de cadascun dels vuit municipis afectats s’han organitzat per portar endavant les protestes, tot i que encara s’han de concretar.
Tancament de contenidors
Joan Puig, president de la Migraum i alhora alcalde de Peramola, va explicar que la falta de recursos econòmics ha deixat l’entitat sense la possibilitat de tancar els nous contenidors distribuïts pels pobles ni de desenvolupar el sistema informàtic d’identificació que permet a les famílies disposar de bonificacions en els seus rebuts pel bon reciclatge.
Puig també va indicar que “després d’una assemblea amb tots els alcaldes” la Migraum “va tornar la subvenció dels fons europeus Next Generation perquè la nostra entitat no podia assumir el 50% de la inversió restant”.
Va xifrar la despesa que havia d’assumir l’entitat en “uns 90.000 euros”, que al seu torn havia de repercutir en els ajuntaments, en funció del volum de població de cada un d’aquests. Els contenidors els vam renovar l’any passat però va faltar el sistema de tancament. “Som del fet que la situació és complicada però si no els tanquem no podem aplicar bonificacions als veïns”, va afegir. L’entitat recorda que la taxa dels anys 2024 i 2025 va quedar congelada i que la gestió del territori és complicada.
El president va lamentar “la mala gestió que s’ha fet al llarg dels últims anys i que és el motiu que ens ha portat ara a estar d’aquesta manera”. Va afegir que el tancament dels contenidors i les bonificacions “no estan ara mateix previstes”. Així mateix va indicar que “abans hem d’executar millores necessàries i urgents” a la planta de transferència d’Organyà i a les deixalleries d’Oliana, Coll de Nargó i Organyà.
Fusió
Fa més d’una dècada que la Migraum busca un acord de fusió amb l’entitat que gestiona els 11 pobles del nord de la comarca per millorar el reciclatge, la gestió i perquè tots els ciutadans paguin la mateixa taxa.
Després de tots aquests anys de negociacions, fins al moment han aconseguit un acord de gestió unificada entre els 19 municipis de la comarca. Des de l’any 2024, una sola empresa s’encarrega de la recollida i la gestió de les escombraries de tots.