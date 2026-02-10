FEROCARRIL
Queixes per haver d’abonar més diners per un nou bitllet
En les reubicacions pels cancel·lats
Usuaris afectats per les cancel·lacions dels trens d’alta velocitat van assegurar ahir que Renfe va cobrar la diferència entre els seus bitllets cancel·lats i els dels nous trens per a les reubicacions. Una afectada, Alba, va explicar que “havia d’agafar l’AVE de les 10.00 hores cap a Barcelona i m’he assabentat a l’estació que estava cancel·lat, no han avisat per correu electrònic ni per cap altre canal. A les taquilles m’han donat l’opció de resituar-me a l’AVE de les 12.00, però després s’han adonat que no quedaven places i m’han ofert el de les 15.00. En teoria, m’han dit que la reubicació era al mateix preu que el del bitllet que ja havia pagat, però m’he apartat un moment per fer gestions de mobilitat, al tornar m’han dit que hi havia un canvi de preu i he hagut de pagar uns 15 euros addicionals pel bitllet. A més, m’han tornat a oferir una plaça en el de les 12.00, però amb el preu triplicat, i m’hi he negat”.
La usuària va lamentar que ahir “tenia classes d’assistència obligatòria a les quals no podré arribar perquè m’hauré de quedar fins a les 15.00 a l’estació, ja que no soc de Lleida i no tinc cap altre lloc al qual anar. He hagut de demanar justificant per a les classes”.