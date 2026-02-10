Tres detinguts per robar 54 bateries de les casetes de reg al canal d'Aragó i Catalunya, entre Alfarràs i Fraga
Es van emportar les bateries d'un valor de 43.800 euros de casetes de 13 comunitats de regants diferents
La Guàrdia Civil ha detingut les últimes setmanes tres persones acusades de robar 54 bateries de diverses casetes de reg del canal d'Aragó i Catalunya situades a Alfarràs i Fraga. Els lladres aprofitaven les hores amb poca circulació de vehicles i de persones per forçar l'accés a aquestes instal·lacions que contenen sistemes d'automatismes i de gestió del subministrament d'aigua.
Els afectats van denunciar danys materials per un valor d'uns 43.800 euros, a més de diversos perjudicis indirectes ocasionats pels robatoris, com ara el desproveïment d'aigua de tretze comunitats que reguen una superfície agrícola de 13.164 hectàrees, segons ha informat en un comunicat la Guàrdia Civil.
Els representants i treballadors de la comunitat de regants van denunciar a la Guàrdia Civil la intrusió en 29 casetes de reg que subministren aigua a 132 comunitats de regants i el robatori de 54 bateries. A més, van comunicar que aquests fets els havien obligat a augmentar la vigilància i a implementar sistemes de seguretat.
Segons els denunciants, la sostracció de les bateries també va provocar desajustos en el subministrament d'aigua a les comunitats afectades, la qual cosa es va traduir en un excés o en un dèficit de consum d'aigua en moments no desitjats. Alhora, això va afectar el desenvolupament dels conreus perquè no es van poder aplicar els regs previstos
Després de recopilar tota la informació, els investigadors van obrir diligències i van iniciar l'operatiu denominat 'COMREG'. Gràcies a la col·laboració ciutadana i dels guardes rurals es van identificar tres veïns del Segrià com a presumptes autors dels fets. L'institut armat els acusa de nou delictes continuats de robatori amb força en les coses.
Els arrestos es van produir entre els mesos de desembre i gener. La Guàrdia Civil va lliurar les diligències als jutjats de Lleida i els presumptes lladres van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant el jutge quan siguin requerits. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
El 2023 la Guàrdia Civil ja va detenir dos individus a Lleida com a presumptes autors de 22 robatoris en casetes de reg del canal d'Aragó i Catalunya. Els fets ocorreguts al juny d'aquell any van ocasionar uns danys valorats en més de 30.000 euros i van deixar 132 comunitats de regants sense aigua.