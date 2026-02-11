Allaus al Pirineu aragonès: la Guàrdia Civil adverteix de l'increment d'accidents mortals aquesta temporada
Les capes febles del mantell de neu han provocat més allaus del que és habitual, amb diverses víctimes mortals en activitats de muntanya
La inestabilitat del mantell de neu al Pirineu aragonès ha provocat un increment significatiu d'allaus durant aquesta temporada hivernal. Els diversos episodis meteorològics, combinats amb les transformacions internes de la neu, han generat capes febles persistents que han desencadenat nombrosos allaus, alguns amb conseqüències fatals per a les persones que practicaven activitats de muntanya.
La majoria d'aquests incidents s'han produït de manera accidental o per sobrecàrregues externes al pas de les pròpies víctimes. Diversos accidents mortals han afectat practicants d'esquí, raquetes de neu i altres disciplines, situació que ha motivat la Guàrdia Civil a emetre un conjunt de recomanacions per minimitzar els riscos en l'entorn alpí.
Entre les principals mesures preventives destaca la consulta obligatòria del butlletí de perill d'allaus i la informació meteorològica abans de qualsevol sortida. També resulta fonamental planificar la ruta amb antelació, establint alternatives viables, i adequar l'activitat a les condicions físiques de cada persona. Les autoritats insisteixen que ningú hauria d'anar sol a la muntanya i, en cas de fer-ho, cal comunicar el pla de ruta a terceres persones.
Per a qui practiqui esquí fora de les zones balissades, esquí de muntanya, rutes amb raquetes o qualsevol activitat en entorns no controlats, l'equipament DVA, pala i sonda és imprescindible. El dispositiu de detecció de víctimes d'allaus ha d'anar sempre col·locat i en mode d'emissió durant tota l'activitat.
Conèixer i saber utilitzar correctament aquest material pot marcar la diferència entre la vida i la mort. En cas de quedar sepultat per un allau, el temps de supervivència és extremadament limitat, i els equips professionals no sempre poden arribar de manera immediata. L'autosocors per part dels companys d'activitat esdevé, per tant, crucial per augmentar les possibilitats de supervivència.
La Guàrdia Civil subratlla que cada intervenció d'emergència suposa un risc afegit per als equips de rescat. Per aquest motiu, apel·len a la responsabilitat individual de cada muntanyenc, recordant que a la muntanya no existeix el risc zero i que les decisions preses poden tenir conseqüències irreversibles tant per a un mateix com per als companys d'activitat.