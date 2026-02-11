TRÀNSIT
Busquen el xòfer d’una camioneta fugida després d’un xoc a Balaguer
Va ocórrer divendres a la nit, va destrossar un cotxe i els Mossos ho investiguen
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar, localitzar i denunciar penalment el conductor d’una camioneta que divendres a la nit va fugir després de xocar contra un turisme a Balaguer. El turisme que conduïa una dona va quedar totalment destrossat.
L’accident es va produir al voltant de les 22.30 hores a la variant de la C-26 a prop de la comissaria dels Mossos d’Esquadra. Per causes que es desconeixen, es va produir una col·lisió entre un turisme, Renault Clio, i una camioneta. Tanmateix, la camioneta no va parar i va fugir.
Col·laboració ciutadana
Una persona propera a la conductora del cotxe ha fet una crida a la col·laboració ciutadana a través de Facebook (a la comunitat Balaguer T’estimo), on sol·licita que si hi ha algú que va presenciar el sinistre aporti informació necessària i adjunta imatges de l’estat en el qual va quedar vehicle, amb la part davantera i el lateral del conductor completament destrossat.
Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van explicar ahir a aquest diari que s’ha obert una investigació per identificar i localitzar el camioner. Presumiblement acabarà sent imputat. En aquest cas hauria incorregut en delictes viaris i omissió del deure de socors.
Un camioner dona 0,90 en un accident a Almacelles
Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment aquest dilluns a Bell-lloc un camioner de 62 anys que va sextuplicar la taxa d’alcohol (0,90 mg/l) després de causar un accident a l’A-22 a Almacelles. Els fets van succeir cap a les 19.00 hores, quan els Mossos van rebre la trucada d’un testimoni alertant que un conductor que portava un tràiler havia provocat un accident al xocar lateralment amb un altre camió que transportava matèries perilloses (17.000 litres de sosa càustica) i va fugir.
Per aquest motiu, van començar a buscar-lo i el van localitzar a Bell-lloc conduint de forma erràtica i fent zig-zags a l’A-2 en direcció Barcelona, per la qual cosa va ser interceptat. El xòfer presentava símptomes evidents d’estar ebri. Va donar un resultat de 0,90 mg/l (per als professionals el màxim és de 0,15). Van immobilitzar el camió i li van imputar dos delictes: conducció temerària i en estat ebri. Té un antecedent per fets similars.