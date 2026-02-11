MOBILITAT
El caos ferroviari es manté a Lleida després de la vaga amb retards de fins a 40 minuts
L’RL3 i l’RL4 inicien el dia sense trens i obliguen els usuaris a buscar mitjans alternatius. Paneque preveu que el trajecte entre Lleida i Terrassa es podrà tornar a fer amb tren aquesta mateixa setmana
Feia hores que la vaga del sector ferroviari s’havia desconvocat, però els usuaris de Lleida van tornar a patir ahir una altra jornada de caos, transbords forçosos i retards de fins a 40 minuts en alguns dels trens de l’RL3 i l’RL4 entre la capital del Segrià, Tàrrega i Cervera. El motiu, segons van confirmar Renfe i fonts sindicals, és que ambdós línies van començar la jornada sense unitats disponibles per a les primeres circulacions a conseqüència de l’aturada de dilluns, la qual cosa va forçar a contractar autobusos per substituir les dos primeres circulacions en els dos traçats, que durant la resta de la jornada es van tornar veure afectades per limitacions de velocitat. A l’R13 i l’R14 no hi va haver incidències destacables.
La resignació, els nervis i l’enuig van dominar a les estacions a primera hora del matí. Les pantalles mostraven la majoria dels trens com a cancel·lats malgrat que el web de Renfe continuava informant que el servei funcionava amb normalitat tret d’entre Cervera i Terrassa, on es manté el transport alternatiu per carretera.
A Tàrrega molts usuaris van desistir d’esperar el tren i van córrer a buscar un autobús que els permetés arribar a temps a classe, a la feina o a cites mèdiques, i mentre les andanes i el vestíbul de l’estació de tren es quedaven buits, desenes de viatgers feien cua per no quedar-se sense plaça en un autobús que, a aquella hora, era la seua única opció de transport. Un dels trens que no van circular va ser el comboi Cervera-Lleida que havia de passar per Tàrrega a les 7.46 hores, així com el de Lleida-Cervera de les 7.00. El comboi de les 8.44 cap a Cervera figurava com a suprimit, però finalment va circular amb tan sols cinc minuts de retard.
La confusió va seguir tot el dia. Per exemple, el tren que havia de sortir de Cervera procedent de Terrassa a les 10.22 hores i arribar a Lleida a les 11.13, ho va fer finalment sobre les 13.15, gairebé tres hores més tard del que estava previst.
A la capital de la Segarra també hi va haver menys demanda del que és habitual, i les demores fins i tot van provocar que el bus que cobreix el trajecte de l’RL4 entre Cervera i Terrassa per carretera hagués d’esperar fins a més tard de les 11 un tren anunciat per a les 9.34 hores. En canvi, sí que hi va haver puntualitat en els Avant que parteixen cada dia de l’estació Lleida-Pirineus cap a Barcelona, mentre que l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va reclamar a la Generalitat recuperar les quatre freqüències suprimides aquesta setmana, i va recordar que estaven pensats per mantenir-se de forma permanent. També es va registrar una cancel·lació, la d’un Alvia procedent de Sant Sebastià que havia de passar per Lleida a les 12.17 hores. El comboi es va quedar sense maquinista a Pamplona i va obligar Renfe a recol·locar 13 passatgers que havien de pujar al tren a Lleida.
70 limitacions de velocitat
Per la seua part, la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, va apuntar que entre finals d’aquesta setmana i principis de la vinent hi haurà una “obertura del sistema en el seu conjunt” a Rodalies, que ahir seguia al 80%, encara que es mantindran actives “70 limitacions de velocitat compatibles amb el servei comercial”. La meitat d’aquestes s’eliminaran en els propers 15 dies. D’aquesta manera, la línia RL4 iniciarà aquesta setmana les marxes blanques i, posteriorment, el servei comercial completant el trajecte entre Lleida i Terrassa. Tanmateix, la consellera va confirmar que no es retiraran els plans alternatius de transport i els reforços “fins que la sostenibilitat en el sistema es mantingui en el temps”.
Segons fonts sindicals, el mapa de reduccions de la marxa ha acabat amb les existències dels cartells que es posen a les vies per indicar als maquinistes on han de disminuir, fet que obliga a informar-los “mentre circulen”.
D’altra banda, i segons les mateixes fonts, l’acord que va posar fi a la vaga ferroviària obliga Renfe i Adif a informar les operadores, els sindicats i l’Agència Estatal per a la Seguretat Ferroviària sobre les mesures i les actuacions portades a terme per a la millora de la infraestructura, que en molts casos serviran per acabar amb les restriccions.
Un mapa dinàmic que obliga a informar amb el tren en marxa
La crisi de Rodalies ha obligat a imposar limitacions de velocitat a la circulació de trens en bona part de la xarxa de Rodalies, i aquestes van canviant tan ràpidament que gairebé no hi ha temps per senyalitzar-les a la via.