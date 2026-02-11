Denunciats quatre homes per pescar silurs al riu Segre a Alcarràs amb descàrregues elèctriques
Els individus pescaven amb un bot inflable, en horari inhàbil i sense la llicència ni els permisos requerits
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Alcarràs han denunciat penalment quatre homes d'entre 24 i 35 anys per pescar silurs al riu Segre utilitzant la tècnica prohibida de descàrregues elèctriques. A més, un d'ells va ser detingut per tres ordres judicials pendents de detenció. En ser alertats per un testimoni, mossos i policia local es van desplaçar fins a la vora del riu i hi van trobar un vehicle i una furgoneta que circulaven a baixa velocitat per un camí. Els agents els van aturar i, en obrir la furgoneta, hi van localitzar 25 silurs morts, estris de pesca i material per realitzar la pesca elèctrica, entre els quals dues bateries, dos inversos amagats sota els seients i el cablejat i les pinces per aplicar les descàrregues.
Mentre identificaven dos homes que es trobaven al lloc i revisaven tot el material trobat, els agents van albirar una barca inflable ocupada per dues persones. Els agents van fer indicacions als navegants per apropar-se fins a la riba i van identificar-los.
Tot apuntava que aquestes persones es trobaven pescant silurs amb la tècnica prohibida de pesca elèctrica i la policia va denunciar penalment els quatre individus per un delicte contra el medi ambient en utilitzar un mètode prohibit juntament amb l'ús d'embarcació no autoritzada, pescar en horari inhàbil i no tenir la llicència ni els permisos.
Els Mossos recorden que l'ús de mitjans destructius i no selectius per a la pesca està tipificat com un delicte contra la fauna, i que aquesta tècnica és especialment nociva perquè atempta contra tota la biodiversitat del riu. Tot i que els silurs són una espècie exòtica invasora, i que cal sacrificar-lo un cop pescats, el mètode d’extracció prohibit preval sobre la naturalesa de l'espècie.
Els agents van comissar el bot inflable i tot el material emprat. Els peixos, que en total pesaven 240 quilos, van ser destruïts i tractats com a residu orgànic compostable per a evitar que arribin a la cadena de consum humà.
A més, va resultar que a un dels denunciats li constaven tres ordres pendents de detenció de l'any 2021 dels jutjats de Saragossa, per delictes contra la flora i fauna, contraban d'obres d'art i trencament de condemna. Va ser detingut per donar compliment a aquestes ordres i assegurar el seu pas a disposició judicial. El detingut va passar dimarts a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Lleida.