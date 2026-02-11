Detingut un home de 47 anys a Organyà després d'intentar atropellar-ne un altre
L'arrestat va voler envestir la víctima quan passejava els seus gossos i va matar-ne un d'ells
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys a Organyà per intentar atropellar-ne un altre. Els fets van tenir lloc el 2 de febrer a les 9 del matí a la zona dels horts, arran d'una discussió entre una parella que passejava tres gossos i un altre home que anava amb animals sense lligar, segons ha explicat la policia catalana. El presumpte agressor va marxar a casa i va tornar al lloc dels fets amb el seu vehicle, a alta velocitat, amb la intenció d'atropellar un noi. La víctima va saltar al marge del camí per evitar ser envestit, però no va poder evitar que el cotxe passés per damunt dels seus gossos, un dels quals va morir. La detenció es va produir el 4 de febrer i l'arrestat està acusat d'homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal.
Un altre dels gossos de la víctima va patir ferides greus i el tercer va resultar ferit lleu. Com que no va aconseguir atropellar el noi, el detingut va fer mitja volta i ho va intentar per segona vegada. L'arrestat va passar a disposició judicial el 5 de febrer davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell.