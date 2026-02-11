COMERÇ
Fins a 33 productors km 0 associats a l’Alt Urgell
Menja’t l’Alt Urgell celebra 10 anys amb dos sortejos mensuals per als clients. El col·lectiu gestiona dos locals comercials
L’Associació Menja’t l’Alt Urgell celebra aquest any una dècada. La iniciativa, impulsada per un grup de productors locals i que va començar amb la idea de preparar lots de Nadal amb productes agroalimentaris de la comarca, s’ha convertit ja en un referent a l’Alt Urgell i el seu entorn.
El col·lectiu gestiona dos locals comercials, un en ple centre històric de la Seu i un altre, durant els caps de setmana, en una superfície comercial del municipi de Montferrer i Castellbò.
L’entitat va començar el 2016 amb tot just 8 productors i aquest inici d’any en suma ja 33, dos d’aquests acabats d’incorporar. Per celebrar l’èxit han preparat dos sortejos mensuals entre les compres realitzades en algun dels establiments de l’associació.
Urgell Isús, una de les impulsores de Menja’t l’Alt Urgell, va explicar ahir que els premis inclouen un lot de productes i una experiència lúdica amb alguna de les empreses productores. La iniciativa va nàixer fa deu anys amb l’objectiu d’atansar els artesans del territori a la població i com a finestra per mostrar els seus productes. Per Nadal els productors preparen cada campanya centenars de lots de regal.
Entre les accions per agrair el suport dels clients durant aquests deu anys també preparen una jornada festiva que unirà gastronomia, música i activitats a la Seu.