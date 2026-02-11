Jubilats al capdavant de la vida cultural
El Centre Cultural i Recreatiu L’Esbarjo va organitzar una escala en hi-fi que va transformar la sobretaula de la calçotada en un espectacle veïnal. Amb quinze números i onze participants
El Palau d’Anglesola va tornar a comprovar el cap de setmana passat que hi ha un grup de jubilats que, lluny d’abaixar el ritme, multiplica l’activitat del municipi. La calçotada popular celebrada al pavelló poliesportiu va acabar convertida en una jornada redona: dinar multitudinari al migdia i espectacle a la tarda, amb l’escala en hi-fi com a fórmula per omplir l’escenari d’humor, vestuari i complicitat veïnal.
L’activitat, organitzada pel Centre Cultural i Recreatiu L’Esbarjo, va reunir 85 comensals. El menjador va arrancar a les dos de la tarda amb un menú d’hivern basat en calçots, opció de xatonada i una graellada de carn com a plat principal, a més de postres, begudes i cafè. El pavelló, convertit en gran menjador, va funcionar com a punt de trobada per a veïns i públic que es va afegir a una cita ja assentada al calendari local.
A dos quarts de sis de la tarda, la sobretaula va canviar de registre i el recinte es va transformar en escenari. La principal novetat d’aquesta edició va ser el format triat per tancar la jornada: actuacions en clau d’escala en hi-fi, combinant interpretació i play back, i amb una part rellevant de temes abordats en directe. El plantejament buscava ampliar la participació i oferir un espai per als qui s’animen a cantar i també per als qui prefereixen actuar.
En total, onze veïns van participar en l’espectacle amb quinze números. La majoria d’intèrprets eren jubilats, amb la incorporació d’algunes persones de més de seixanta anys. El repertori va recórrer referències populars i reconeixibles per al públic, amb recreacions d’artistes com Joaquín Sabina, Sergio Dalma o ABBA, a més de picades d’ullet a clàssics del cine com Sister Act. L’espectacle va ser un èxit i el públic va ovacionar els artistes.
Iniciativa gratuïta
La iniciativa era gratuïta i oberta al públic, amb la intenció de sumar totes les generacions i atreure assistents més enllà dels participants en el dinar. En aquest sentit, també hi van assistir alguns usuaris de la Residència Ca La Cileta. Al Palau d’Anglesola, els jubilats no tanquen etapes sinó que obren agenda i empenyen la vida cultural i social del municipi.