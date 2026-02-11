ELECCIONS
La Junta de Fraga decideix divendres si val o no el vot al PP amb els 100 euros
El Tribunal d’Instància de Fraga ha ordenat l’ingrés del bitllet de cent euros que diumenge un votant va introduir en el mateix sobre que contenia una papereta del PP i que va dipositar a l’urna del col·legi electoral d’Ossó de Cinca.
El bitllet va ser entregat al jutjat, seu al mateix temps de la Junta Electoral de Zona de Fraga, per la Guàrdia Civil, una parella els agents de la qual es van fer càrrec del bitllet després que aquest aparegués en l’escrutini.
La moneda va ser entregada com a efecte de convicció juntament amb les diligències que va instruir la companyia de la Guàrdia Civil de Fraga després d’aquesta troballa.
Els representants electorals del PSOE van mostrar el seu desacord amb la validació del vot que van decidir els membres de la mesa electoral d’Ossó de Cinca, tal com recull l’acta de l’escrutini.
La Junta Electoral de Fraga decidirà divendres vinent, quan efectuï el recompte definitiu dels vots del 8F en el seu partit, si dona o no validesa a aquest sufragi i al conjunt de la votació d’Ossó de Cinca.