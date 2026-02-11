Les turbines de Rialb, a ple rendiment en una operació simultània amb omplir el pantà de l'Albagés
L'embassament de les Garrigues rebrà quatre hectòmetres cúbics en aquesta tercera fase després de 85 quilòmetres de canal
El pantà de Rialb inicia aquest dimecres la derivació d'aigua cap al canal del Segarra-Garrigues per iniciar la tercera fase d'ompliment de l'embassament de l'Albagés, situat al curs del riu Set a les Garrigues. Actualment, el pantà de Rialb es troba al 90% de la seva capacitat i les seves turbines hidroelèctriques estan plenament operatives, mentre que paral·lelament a aquesta operació també funcionen les turbines Howell que regulen el cabal cap a la llera del riu.
Comarques
Rialb comença aquest dimecres a omplir el pantà de l’Albagés
Esmeralda Farnell
L'aigua recorrerà 85 quilòmetres pel canal principal fins arribar previsiblement l'endemà a l'embassament de l'Albagés. Aquesta tercera fase començarà amb uns quatre hectòmetres cúbics per comprovar que no hi hagi obstacles al llarg del trajecte, tot i que el canal està totalment operatiu des del 2015 i el pantà es troba a punt des de fa cinc anys. Actualment, l'Albagés emmagatzema uns 12 hectòmetres cúbics d'aigua procedents principalment de precipitacions.
Amb aquesta nova aportació, l'embassament arribarà als 47 hectòmetres cúbics d'aigua, després d'haver assolit ja 20 hectòmetres en les dues fases anteriors. La quarta i última fase d'ompliment està prevista per al proper any i suposaria coronar l'embassament fins als 82 hectòmetres cúbics d'aigua, la seva capacitat màxima.
Tràmits de protecció civil completats
L'inici d'aquesta fase d'ompliment ha estat possible després de la tramitació dels documents de Protecció Civil, que han estat signats aquesta mateixa setmana pel Govern central i la Generalitat de Catalunya. Aquests tràmits administratius eren imprescindibles per poder procedir amb la derivació d'aigua des de Rialb.
Funcionament de les turbines Howell
Paral·lelament a l'obertura de les comportes per derivar aigua cap al Segarra-Garrigues, les turbines Howell del pantà de Rialb estan en funcionament. Aquestes turbines, situades al lateral de l'embassament, s'engeguen quan cal deixar cabal cap a la llera del riu i constitueixen una operació independent de la derivació al canal, tot i que es produeixen de manera simultània.