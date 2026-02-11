Rialb comença aquest dimecres a omplir el pantà de l’Albagés
Derivarà aigua cap al Segarra-Garrigues perquè, al cap de 85 quilòmetres de canal, pugui començar a la fi l’ompliment de l’embassament
El pantà de Rialb començarà avui a derivar aigua cap al Segarra-Garrigues perquè, al cap de 85 quilòmetres de canal, pugui començar a la fi l’ompliment de l’embassament de l’Albagés, situat en el curs del riu Set. L’aigua arribarà al pantà de les Garrigues previsiblement l’endemà i començarà amb uns quatre hectòmetres per constatar que no hi hagi obstacles al llarg del curs, ja que el canal principal està totalment operatiu des del 2015 i el pantà, a punt des de fa cinc anys. Actualment, emmagatzema uns 12 hectòmetres cúbics d’aigua procedents principalment de la pluja.
La que comença avui serà, de fet, la tercera fase de l’ompliment (ja ha assolit 20 hectòmetres anteriorment), que arribarà als 47 hectòmetres d’aigua embassada, mentre que la quarta quedaria per al proper any i suposaria curullar l’embassament fins als 82 hectòmetres cúbics d’aigua.
L’ompliment del pantà ja és possible després de la tramitació dels documents de Protecció Civil, firmats aquesta setmana per Govern central i Generalitat.