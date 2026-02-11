“El nou model de Fira de Lleida beneficia Sant Josep”
Segons Solsona, la divisió de Sant Miquel ha convertit la de Mollerussa en fira de “referència”. La 153a edició supera les 200 reserves d’expositors
La Fira de Sant Josep escalfa motors amb xifres ja sobre la taula: la 153a edició, prevista del 19 al 22 de març, supera els 200 expositors confirmats i suma 20.500 metres quadrats venuts. L’alcalde i president de la Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va atribuir part de l’impuls al nou encaix firal a Lleida després de la divisió de la Fira de Sant Miquel en dos salons (MOS al setembre i Agrobiotech al novembre), un canvi que, segons el seu parer, ha reforçat el paper de Sant Josep com a certamen “de referència” del sector agroalimentari i de la maquinària agrícola al sud d’Europa. En aquest sentit, va defensar que el model de Lleida i el de Mollerussa han de complementar-se i no competir, amb l’objectiu de “multiplicar” el retorn d’ambdós certàmens. Ho va fer ahir a la presentació del calendari firal del 2026 als mitjans de comunicació.
El president de la fira va recordar que amb el 150è aniversari de Sant Josep va arribar el replantejament del recinte firal, que ara es concentra a l’entorn dels pavellons. L’organització manté aquesta distribució després de la satisfacció dels expositors. Aquest any, a més, les obres de reforç de la línia elèctrica a l’avinguda del Canal obliguen a reduir una part de l’espai i, per això, la fira del 2026 arrancarà a la rotonda del tractor, a la carretera de Miralcamp. Solsona va assenyalar que confia que deixi de ploure per poder arribar en condicions de muntatge al 42è Saló de l’Automòbil, que s’instal·la al recinte de les piscines. L’any passat les tempestes ja van complicar el desenvolupament del certamen i el terreny torna a estar molt humit. L’organització va indicar que el saló creix en volum i s’amplia a causa de l’elevada demanda per exposar. Aquest any, doblarà els incentius amb dos sortejos de 6.000 euros entre els compradors de vehicles durant la fira. A més de Sant Josep i el saló del motor, la Fira organitzarà vuit esdeveniments més: la 23a Borsa Interpirinenca de Cereals (a Sant Josep), la 36a Autotrac, la 10a Trobada Empresarial sobre Transformació Digital, la 19a Lan Party, la 6a Fira d’Antiquaris i Brocanters, la 31a Expoclàssic, el 25è Concurs de Pintura Ràpida i la 31a Autotardor. L’ens firal compta amb un pressupost d’uns 750.000 euros, un 3% més, i disposa de dos patrocinadors, Puleva i Vera.