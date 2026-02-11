CONDEMNA
Rebaixen a 7 anys de presó la pena a un dels amos de Petromiralles
Tribunal Suprem ha condemnat a set anys de presó i multa de 213 milions d’euros l’administrador de l’empresa de l’Anoia Grup Petromiralles, de distribució d’hidrocarburs i que compta amb una estació de servei a Tàrrega, Josep Maria Torrens, per tres delictes contra la hisenda pública en relació amb l’operativa posada en marxa per defraudar l’IVA del 2011 al 2013 i tinença il·lícita d’armes. El Suprem absol Torrens del delicte de blanqueig de capitals pel qual també va ser condemnat en la sentència de l’Audiència Nacional i anul·la la pena de sis anys de presó i multa de 24 milions imposada per aquest delicte. D’aquesta forma, la pena passa dels 13 als set anys de presó i la multa, de 237 milions d’euros a 213 milions. La sentència estima també el recurs de l’Agència Tributària, que sol·licitava que la responsabilitat civil subsidiària de Petromiralles s’estengués a tota la quantitat defraudada a Hisenda per Torrens i no només a l’abast del benefici pel frau comès, com així va establir la sentència recorreguda.
Resta d’acusats
Respecte a la resta d’acusats, confirma la pena de 12 anys de presó i multa de 352 milions per a l’assessor José María Talarn Brich. De la mateixa manera, el tribunal manté la condemna de 3 anys i multa de 97 milions per a Antonio Rodríguez Estepa, administrador d’una empresa de distribució a la menuda d’hidrocarburs.