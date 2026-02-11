METEOROLOGIA
Refugis de difícil accés al Pirineu de Lleida i alerta forestal per la nevada excepcional
Tres metres al de Certascan i el risc d’allaus torna a tancar la Bonaigua. La conca del Segre i les Nogueres sumen 900 hm3 de reserves en forma de neu
Refugis d’alta muntanya del Parc Natural de l’Alt Pirineu es troben aquests dies pràcticament sepultats per la neu després dels temporals de les últimes setmanes. El refugi d’Airoto, a 2.200 metres a Alt Àneu, i el de Certascan, a 2.240 metres a la Vall de Cardós, figuren entre els que tenen l’accés més difícil.
Actualment, al de Certascan s’acumulen més de 2,8 metres de neu i arribar fins al refugi requereix entre cinc i set hores amb esquís de muntanya. En les properes setmanes està previst que encara se sumi més neu a la capa actual i que augmenti el perill d’allaus.
L’acumulació d’aquests importants registres, encara que no són de rècord, afecta greument els boscos a 1.200 i 1.700 metres d’altitud.
La neu ha provocat la ruptura o l’arrancada de nombrosos arbres. El director del parc, Marc Garriga, va advertir que el Massís de l’Orri i Port Ainé es troben entre les zones més danyades. Anna Servent, responsable dels Agents Rurals al Pirineu, va assenyalar que a moltes àrees no es podrà accedir fins que es redueixi el gruix de neu i llavors s’avaluaran els danys, “que seran elevats i abundants”.
La situació meteorològica continua sent adversa. El port de la Bonaigua està tancat des de la nit de dilluns per risc alt d’allaus (nivell de risc 3 i 4). A més, es preveuen importants ratxes de vent a partir d’aquest migdia i també demà dijous, quan Protecció Civil estima que podran superar els 72 quilòmetres per hora tant al pla com al Pirineu. Allà persistirà el cap de setmana. La neu acumulada a Lleida supera en un 40% la mitjana d’aquest segle; a la Bonaigua s’han mesurat 168 cm davant dels 100 de l’any passat, i a Boí, 119 cm, més del doble que el 2025. A l’estany d’Airoto s’acumulen 183 cm i les conques del Segre, les dos Nogueres i el Cinca sumen uns 900 hm3 de neu.
Segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), s’estima que el 40% d’aquesta neu es transformarà en reserves hídriques als pantans durant el desglaç.
Rialb comença avui a omplir el pantà de l’Albagés
El pantà de Rialb començarà avui a derivar aigua cap al Segarra-Garrigues perquè, al cap de 85 quilòmetres de canal, pugui començar a la fi l’ompliment de l’embassament de l’Albagés, situat en el curs del riu Set. L’aigua arribarà al pantà de les Garrigues previsiblement l’endemà i començarà amb uns quatre hectòmetres per constatar que no hi hagi obstacles al llarg del curs, ja que el canal principal està totalment operatiu des del 2015 i el pantà, a punt des de fa cinc anys. Actualment, emmagatzema uns 12 hectòmetres cúbics d’aigua procedents principalment de la pluja.
La que comença avui serà, de fet, la tercera fase de l’ompliment (ja ha assolit 20 hectòmetres anteriorment), que arribarà als 47 hectòmetres d’aigua embassada, mentre que la quarta quedaria per al proper any i suposaria curullar l’embassament fins als 82 hectòmetres cúbics d’aigua.
L’ompliment del pantà ja és possible després de la tramitació dels documents de Protecció Civil, firmats aquesta setmana per Govern central i Generalitat.