FRAU
Una veïna de Guissona, de l’‘estafa de l’amor’ a la presó
Detinguda juntament amb l’amo d’una empresa d’informàtica de Lleida per blanqueig
La Policia Nacional ha desarticulat una organització que cometia estafes de caire sentimental a través d’internet i que amb els fons defraudats feia desviacions de diners a una gran quantitat de comptes bancaris a altres països, incloses inversions en criptomonedes. Entre els onze detinguts de la suposada xarxa, es troba una dona de Guissona de 49 anys que ha resultat ser una antiga víctima de la coneguda estafa com el fals amor que ara s’havia reconvertit en mula bancària.
Segons la policia, aquesta detinguda era la principal destinatària dels fons, rebent aproximadament el 80% del capital estafat. A la ciutat de Lleida també hi ha un detingut de 52 anys, que és l’administrador d’un establiment d’informàtica, per realitzar tasques de blanqueig de capitals. Ambdós han ingressat preventivament a la presó. Es van practicar dos escorcolls a Lleida i un a Guissona el març de l’any passat.
La Policia Nacional creu que l’entramat desarticulat hauria estafat més de 100.000 euros que 55 famílies havien confiat a una agència de viatges, a Màlaga, contractant paquets vacacionals que mai van arribar a disfrutar. Segons la policia, el gerent de l’agència, que va tancar el negoci de sobte després d’anys de gran reputació, hauria desviat els diners dels seus clients en benefici de la xarxa criminal, al caure en la trampa d’un fals romanç virtual, en el qual va provar d’afavorir un fals militar en conflictes econòmics i destinat al Líban.
La principal sospitosa, que també va ingressar a la presó, va passar a convertir-se en part del frau.
Es va comprovar que havien fet transferència a comptes bancaris de Bèlgica i Lituània. En el conjunt de l’operació s’han intervingut 28.730 euros en efectiu, els 8.725 dòlars en criptoactius i s’ha procedit al bloqueig preventiu de deu immobles valorats en uns 600.000 euros i tres vehicles, segons va informar ahir la Policia Nacional.
Del resultat de l’anàlisi bancària, es va comprovar que feia transferències a un nombre de beneficiaris, entre els quals destacava el compte bancari d’una veïna de Guissona, que va rebre el 80 per cent dels fons. Aquests diners eren desviats, a continuació, a plataformes de criptomonedes i a una empresa d’informàtica de Lleida.
Diners a Bèlgica i Lituània
Els agents de policia van intervenir als dos lleidatans 17.810 euros en efectiu, 8.725 dòlars continguts en una cartera de criptomonedes, i es va procedir al bloqueig de dos vehicles i cinc immobles.
Onze arrestats i 55 víctimes d’una agència de viatges de Màlaga
La desarticulació de l’organització criminal ha culminat amb onze detinguts per la seua presumpta participació en delictes d’estafa i blanqueig de capitals, a diferents províncies del país: Màlaga (5), Sevilla (1), Valladolid (1), Lleida (2) i Barcelona (2). L’operació Florazo es va iniciar al rebre’s la denúncia de més de 55 afectats pel tancament d’una agència de viatges de Màlaga, els responsables de la qual no havien arribat a gestionar els viatges encarregats pels clients, però sí que havien cobrat els diners per endavant, transferint els fons a comptes de l’entramat. Aquesta fase inicial va culminar amb la detenció de cinc persones relacionades amb el negoci, inclosa la gerent.