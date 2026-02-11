Un xoc frontal entre una furgoneta i un totterreny talla la C-14 a Artesa de Segre
Almenys dos persones haurien resultat ferides
Una col·lisió frontal entre una furgonetas i un totterreny obliga a tallar aquest dimecres a la tarda la C-14 al terme municipal d'Artesa de Segre. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 110, segons el Servei Català de Trànsit. Almenys dos persones haurien resultat ferides i una d'elles ha quedat atrapada al vehicle i ha hagut de ser rescatada pels Bombers.
