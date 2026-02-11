SEGRE
alerta per vent

Suspesa l’activitat educativa, universitària i esportiva aquest dijous i també la sanitària no urgent

Un xoc frontal entre una furgoneta i un totterreny talla la C-14 a Artesa de Segre

Almenys dos persones haurien resultat ferides

Una imatge de l'accident a la C-14 a Artesa de Segre.

Una imatge de l'accident a la C-14 a Artesa de Segre.Oriol Plens

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Una col·lisió frontal entre una furgonetas i un totterreny obliga a tallar aquest dimecres a la tarda la C-14 al terme municipal d'Artesa de Segre. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 110, segons el Servei Català de Trànsit. Almenys dos persones haurien resultat ferides i una d'elles ha quedat atrapada al vehicle i ha hagut de ser rescatada pels Bombers.

L'accident s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 110.

L'accident s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 110.Oriol Plens

Consulta aquí l'estat del trànsit

Seguirem informant

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking