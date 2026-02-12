SUCCESSOS
Dos ferits en una col·lisió frontal a Artesa de Segre
Una dona, traslladada en estat greu a l’Arnau. Va succeir ahir a la C-14, que va estar tallada durant una hora i quart
Dos persones van resultar ferides ahir en la col·lisió frontal entre un totterreny i una furgoneta que circulaven per la C-14, a l’altura d’Artesa de Segre. L’accident va tenir lloc cap a les 17.00 hores en el punt quilomètric 110, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).
L’ocupant d’un dels vehicles va ser traslladada en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida mitjançant un helicòpter medicalitzat. Una altra persona també va resultar ferida de diversa consideració i va ser traslladada al mateix centre hospitalari, on li van donar l’alta in situ.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 16.59 hores i van enviar al lloc sis dotacions. Els efectius van haver d’excarcerar un dels ocupants que havia quedat atrapat al seu vehicle.
L’accident va obligar a tallar del tot la circulació per la via fins a les 18.17 hores, quan es va poder habilitar un pas alternatiu. No va ser fins a les 19.36 hores que es va poder restablir el trànsit.
D’altra banda, divendres passat, el conductor d’una camioneta va fugir després de xocar contra un turisme a la variant de la carretera C-26 de Balaguer. El turisme que conduïa una dona va quedar totalment destrossat i els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació per identificar, localitzar i denunciar penalment l’infractor.