AIGÜES
El Govern aplaudeix l’ompliment de l’Albagés i diu que estalviarà costos
Rialb deriva cabals cap al Segarra-Garrigues i aboca més aigua al riu. Després de cinc anys tramitant els plans d’emergència i autoprotecció
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va certificar des del Parlament que el pantà de Rialb va començar ahir a derivar aigua cap al canal Segarra-Garrigues per omplir l’embassament de l’Albagés. L’operació arranca després que Protecció Civil, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, els ajuntaments i el Govern central hagin finalitzat totes les tramitacions i aprovat tots els plans de protecció. Segons el conseller, la infraestructura permetrà estalviar costos als regants, especialment en bombatges des del riu Segre a Alfés, però alhora tenir “més reserves” per començar les proves de càrrega de la presa.
Els regants havien manifestat la seua preocupació pel retard de l’operació malgrat la situació actual de pluges abundants i bones reserves al sistema Oliana-Rialb.Ordeig va remarcar que l’objectiu era iniciar la posada en càrrega, que durarà previsiblement fins al proper any, abans del desglaç. Rialb està al 90% de la seua capacitat i, precisament coincidint amb l’ompliment de l’Albagés, va abocar més aigua també cap al riu per una vàlvula lateral a pocs metres de la presa. L’aigua arribarà previsiblement avui a l’Albagés (després de recórrer els 85 quilòmetres del canal). De fet, el Govern tenia previst visitar la presa avui però els avisos per temporal van obligar a ajornar l’acte.
Alerta sanitària
El conseller es va referir també a l’alerta sanitària en matèria ramadera i va recordar que ahir es van aixecar també les restriccions a la mobilitat per la grip aviària, que afectava les dos últimes granges a Lleida però que havia obligat a paralitzar mig centenar d’explotacions a Ponent. Ordeig va assenyalar que s’han començat a tramitar les indemnitzacions als ramaders afectats.
Va avançar també que en qüestió de dos setmanes (el proper dia 26, va concretar), si no hi ha imprevistos, també s’aixecarà l’alerta sanitària per la dermatosi nodular contagiosa, la qual cosa permetrà alliberar 1.000 caps de bestiar boví a la Catalunya central i Girona.
El titular d’Agricultura va fer una crida al sector perquè “no ens relaxem” i va demanar mantenir la “prudència”.