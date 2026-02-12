SUCCESSOS
Intenta atropellar un veí d’Organyà i mata un dels seus gossos
Els Mossos detenen un home de 47 anys per temptativa d’homicidi, lesions i maltractament animal. Dos mascotes més van resultar ferides al ser envestides per l’agressor
Els Mossos d’Esquadra van detenir el dimecres de la setmana passada un veí d’Organyà de 47 anys que va intentar matar-ne un altre atropellant-lo en dos ocasions. L’arrestat va matar un gos de la víctima durant la maniobra. L’home va ser arrestat com a presumpte autor dels delictes d’homicidi en grau de temptativa, lesions i maltractament animal. L’investigat va quedar en llibertat amb càrrecs dijous després de passar a disposició judicial a la Seu d’Urgell i li van aplicar mesures cautelars com la prohibició d’aproximació i de comunicació amb la víctima, la prohibició d’armes i que comparegui quan sigui requerit, segons van informar fonts judicials a aquest diari.
Els fets van ocórrer a les 9.00 hores del dilluns 2 de febrer a la zona dels horts d’aquesta localitat de l’Alt Urgell. Segons van informar ahir els Mossos d’Esquadra, es va produir una discussió inicial entre una parella que passejava tres gossos correctament lligats i un altre home que en passejava d’altres sense lligar. Després d’aquesta discussió, aquest últim va marxar al seu domicili i va tornar amb el seu vehicle, a alta velocitat, amb la intenció d’atropellar el jove.
La víctima, quan va detectar que el vehicle es dirigia cap a ell, va saltar al marge del camí per evitar l’atropellament, però no va poder impedir que el vehicle passés per sobre dels seus gossos. A conseqüència d’això, una de les seues mascotes va morir a l’acte, una altra va patir ferides greus i la tercera, lesions lleus. Al no aconseguir atropellar l’home, l’investigat va fer mitja volta i el va intentar atropellar de nou sense èxit, segons va informar ahir la policia catalana. Davant de la denúncia, els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació que va finalitzar dos dies després amb l’arrest del suposat agressor, a qui imputen tres delictes, un dels quals temptativa d’homicidi. Dijous va passar a disposició i va quedar lliure amb càrrecs.