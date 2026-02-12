TRIBUNALS
Investiguen l’alcalde de Naut Aran per 5.200 € pagats en un bar amb la targeta municipal
El primer edil assegura que l’hi van clonar fa dos anys en un local a Saragossa i van carregar-hi consumicions que no va fer . Ha prestat declaració davant del jutge i confia que la causa s’arxivi
L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela, és objecte d’una investigació judicial per determinar si va fer pagaments indeguts amb la targeta de crèdit de l’ajuntament. Aquestes diligències penals tenen l’origen en un pagament de més de 5.000 euros en consumicions en un bar a Saragossa fa dos anys. El primer edil, de Convergència Aranesa (CA), ha prestat ja declaració per aquests fets davant del jutge i ha defensat la seua innocència: assegura que la targeta li va ser sostreta o clonada en el local i que van carregar-hi consumicions que no va fer. Ruiz-Canela va explicar que va anar amb un amic a l’establiment i que, després de passar-hi unes dos hores i mitja, es va trobar amb pagaments que ascendien a uns 7.000 euros. Uns 5.200 s’havien carregat a la targeta municipal i la resta, en una altra d’ús particular. “Al compte figuraven 25 botelles de xampany, és impossible que ens les beguéssim, és evident”, va apuntar el primer edil. Va explicar que va bloquejar les dos targetes i després va reintegrar els diners pagats amb la de l’ajuntament de la seua butxaca. Tres o quatre setmanes després, va apuntar, va presentar denúncia sobre aquests fets seguint el consell de l’assessor del banc. Segons l’alcalde, va ser la seua denúncia el que va donar peu a la investigació sobre els pagaments amb la targeta municipal, i es va mostrar convençut que la causa quedarà arxivada. Va apuntar que els diners han estat restituïts a les arques municipals i que, en altres ocasions, hi ha hagut confusions amb l’ús d’aquesta targeta i la seua que s’han saldat també amb la devolució del que s’ha pagat i “sense objeccions per part del secretari interventor” de l’ajuntament.
“Dos targetes idèntiques”
A part del pagament al local de Saragossa, hi va haver dos pagaments de 600 i 1.200 euros amb la targeta municipal que l’alcalde ha reconegut com a erronis. Va explicar que es van fer en un moment en què la targeta de l’ajuntament i la seua “eren idèntiques” i, a més, “tenien el mateix número pin”. Va subratllar que cada pagament per error amb la primera va ser ràpidament tornat a les arques del consistori i que també s’ha donat la situació contrària: pagaments municipals amb la seua targeta personal que va haver de reintegrar al seu compte. El primer edil va apuntar que, actualment, la seua targeta de crèdit i la del consistori són fàcilment distingibles, per la qual cosa no s’han tornat a repetir aquestes situacions.
Va acceptar una multa de 3.240 euros, la prohibició d’atansar-se a menys de 200 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà en els propers 4 anys, així com la inhabilitació per treballar amb menors d’edat durant 3 anys. A més, va indemnitzar la jove amb 15.000 euros per danys morals. Els fets van ser gravats en un vídeo que es va viralitzar.
Va acceptar una condemna per abusos sexuals a una jove
César Ruiz-Canela Nieto va acceptar el passat 3 de novembre una condemna per abús sexual per assetjar i aixecar la faldilla a una jove en una discoteca de Vielha el juny de l’any 2022. Va reconèixer els fets i va ser condemnat en un judici de conformitat després de l’acord que van assolir la Fiscalia, la defensa i l’acusació particular. Més d’una dècada abans, el 2011, l’alcalde va ser condemnat a pagar 1.350 euros per conduir sota els efectes de l’alcohol i per desconsideració envers els agents que li van fer la prova d’alcoholèmia.