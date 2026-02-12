MEDI
Mil firmes contra el porta a porta a la Pobla
La plataforma veïnal de la Pobla de Segur, contrària a la posada en marxa de la recollida d’escombraries domiciliària el proper dia 19, va entregar ahir un total de 1.145 firmes en el consell del Jussà, que gestiona el servei, i l’ajuntament. L’entitat promou cassolades que es venen fent diàriament des de dissabte passat i prepara una mobilització per al diumenge 15.
Per la seua part, l’alcalde de la Pobla, Marc Baró, va indicar que ja s’han retirat contenidors subterranis i que el dia 16 es repartiran els cubells i s’eliminaran les illes de dipòsit. Baró va indicar que espera que els veïns s’adaptin, com han fet els del Sobirà, encara que l’inici serà complicat.