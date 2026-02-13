Detinguts dos lladres amb múltiples antecedents per un robatori en una casa de Tàrrega
Els agents van veure com sortien per la terrassa i saltaven per patis interiors d'altres cases
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dos homes de 21 i 33 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força en una casa de Tàrrega. A primera hora de la tarda el propietari d'una casa deshabitada del carrer Sant Agustí va alertar als mossos que algú hi havia entrat per una finestra trencada.
En arribar al lloc, els agents van sentir sorolls a la planta superior i, en accedir-hi, van veure dos homes que sortien per la terrassa i saltaven per patis interiors d'altres cases. Els mossos els van reconèixer, ja que són dos homes amb múltiples antecedents, i la resta de patrulles van iniciar la recerca. Poc després, els van detenir en carrers propers. Un d'ells duia dos objectes menors que posteriorment van ser reconeguts pel propietari. Els detinguts van passar dimecres a disposició judicial a Cervera.