Estrenen un equip de ressonància al Pallars que evitarà uns 1.500 desplaçaments a l'any cap a Lleida
Una sol·licitud històrica dels pacients que veuran com baixen les llistes d'espera a tota la demarcació
L'Hospital Comarcal del Pallars ha estrenat aquests dies un equip de ressonància magnètica, donant resposta a una reclamació històrica del territori. Amb la posada en funcionament d'aquest aparell s'evitaran uns 1.500 desplaçaments a l'any de pacients a altres centres hospitalaris de Lleida. En alguns casos de veïns de la Vall Fosca o el Pallars Sobirà, els desplaçaments suposaven unes cinc hores en viatge. El director assistencial de l'hospital de Tremp, Eduard Sanjurjo, ha dit que disposar de l'equip de ressonància a l'hospital de Tremp ajudarà a reduir també les llistes d'espera a tota la demarcació i a poder aplicar el tractament adequat als pacients en un període més curt de temps.
El director clínic de diagnòstic per la imatge de Lleida, Leandre Fernández, ha dit que "és un dia important, no només per la gent del Pallars, sinó també per l'hospital", perquè s'incorpora un equip de "molt alta tecnologia" que apropa els pacients a aquest tipus de diagnòstic.
L'aparell que ha incorporat l'Hospital Comarcal del Pallars "no és una ressonància qualsevol" i sí "una de les millors que hi ha al mercat avui dia", ha destacat Fernández.
El director clínic de diagnòstic per la imatge ha reconegut que posar en funcionament aquest aparell a l'Hospital del Pallars "ha sigut un repte important pel servei de radiologia". Tots els tècnics que treballen al servei s'han hagut de formar abans que s'iniciés el servei i això ha permès que "des del minut zero es pogués començar a treballar". Ha destacat també el nou repte professional que suposa pels professionals de Tremp.
Sanjurjo ha remarcat que l'Hospital del Pallars passa a estar dotat de "tecnologia punta" en aquest camp, però ha volgut posar al centre els pacients que evitaran llargs desplaçaments fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida o l'Hospital Santa Maria també de Lleida.
Amb aquest nou servei els pacients del Pallars disposaran d'un servei mèdic de més proximitat, ha refermat Sanjurjo.