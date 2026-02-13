Rodalies recuperarà aquest dissabte l'RL4 entre Cervera i Manresa
La xarxa té 200 limitacions de velocitat: la meitat corresponen a noves obres i s'eliminaran al febrer
Rodalies recuperarà aquest dissabte el servei a l’RL4 entre Cervera i Lleida, mentre que l’R4, R3, R8, R7 i l’R15 continuaran amb alguns trams amb bus. Així ho han explicat en roda de premsa la consellera Sílvia Paneque i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que han detallat que les inversions a les obres arran de l’accident de Gelida ja sumen un total de 90 milions d’euros, una factura que “continuarà creixent”. Així mateix, la xarxa té ara 200 limitacions de velocitat, de les quals la meitat s’han aplicat per obres d’emergència i l’altra meitat corresponen a treballs que ja s’estaven executant. Les limitacions vinculades a les obres d’emergències aniran desapareixent al febrer, mentre que la resta cap a l’abril.
Així, Paneque ha celebrat que l’RL4 recuperarà la “normalitat” aquest cap de setmana després de fer les certificacions corresponents i les marxes blanques. Tot i que aquestes actuacions també s’han fet a l’R15, aquesta línia continuarà tallada entre Reus a Riba-roja d’Ebre per culpa de què hi ha moltes limitacions de velocitat en pocs quilòmetres. En concret, la velocitat màxima de la línia és de 30 km/h, el que fa que el servei no sigui competitiu. En aquest context, el Govern ha decidit, després de reunir-se amb les plataformes d’usuaris, que no reobrirà la línia fins que no es pugui circular més ràpid.
Una de les línies que continuarà tancada és l’R3, que té un tram en obres pel desdoblament de la línia i un tram tallat pels treballs d’emergència. Sobre això, Paneque no ha volgut concretar quan es recuperarà el servei, però ha assegurat que informaran quan tinguin més informació.
L’R8, de Martorell a Granollers, i l’R4, de Sant Sadurní a Martorell, també continuaran sense servei pels passatgers en els trams afectats, però sí que deixaran passar trens de mercaderies. L’R7 també continua amb un tram tallat per les obres a l’R3.
Es treballa en 71 punts
Amb tot, uns 400 treballadors d’Adif continuen treballant en 71 de punts de la xarxa, un número que s’ha reduït des dels 91 inicials perquè ja han acabat una vintena d’actuacions, cosa que ha permès anar reobrint línies. També s’han inspeccionat “preventivament” uns 600 punts.
El pressupost de tot plegat “continuarà creixent” en les setmanes vinents, però actualment està entre els 80 i els 90 milions d’euros. “Una resposta inèdita”, ha celebrat Paneque, que apostat per la col·laboració entre governs, operador i gestor. També ha valorat que la gestió d’Òscar Playà al capdavant de Rodalies de Catalunya ajudarà a millorar la gestió. Santano, per la seva banda, ha dit que la setmana que ve continuarà a Barcelona.
Limitacions de velocitat
“Poden aparèixer algunes noves limitacions, i apareixeran, perquè això té a veure també amb les obres que es vagin posant en marxa”, ha advertit també Santano, que ha explicat que a finals d’any hi haurà un 90% menys de limitacions, el que repercutirà en un “millor servei” de Rodalies.
En aquest sentit, ha previst que també hi haurà limitacions de velocitat al tram dels túnels del Garraf quan comencin les obres, que aproximadament serà durant la primera quinzena de març. “Hem de treballar amb els llums llargs”, ha defensat Santano, que ha dit que els usuaris aniran notant millores gradualment.