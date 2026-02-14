Protecció Civil enviarà una alerta per aixecar les limitacions a la mobilitat si es "consolida" la disminució del vent
Portbou registra ratxes de vent de fins a 167km/h i Boí arriba als 152km/h
Protecció Civil enviarà una nova alerta als mòbils de les comarques que aquest dissabte han patit ventades més fortes per aixecar les limitacions a la mobilitat i a les activitats a l'exterior si es "consolida" la baixada d'intensitat del vent. Així ho ha explicat aquest dissabte la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha indicat que en les últimes hores els avisos han disminuït en freqüència, tot i que en el conjunt del dia les trucades al 112 han superat les 800 i els avisos a Bombers han arribat a uns 700. Santi Segalà, cap de predicció del servei meteorològic de Catalunya, ha indicat que Portbou ha registrat ratxes de vent de fins a 167km/h i a Boí s'ha arribat als 152km/h, però que l'episodi s'està està "estabilitzant".