TRANSPORTS
La RL4 continua sense servei malgrat l'anunci de recuperació: "És un caos absolut"
Aquest dissabte s'havia de reprendre la normalitat de línia, però no ha passat cap tren
Aquest divendres les autoritats van anunciar la represa del servei de la línia de Rodalies RL4 entre Manresa i Lleida, després de 19 dies, però aquest dissabte encara no ha passat cap tren i el trajecte es fa amb autobús. El primer trajecte del tren de les 8:35 hores, que fa el recorregut de Cervera a Manresa, finalment s'haurà de fer amb autobús. Tot i que en teoria s'estava esperant a que arribés un tren procedent de Lleida per a continuar el recorregut, finalment el bus ha sortit sense que arribés.
Per altra banda, ha arribat un bus provinent de Manresa que fa el trajecte fins a Lleida. Ara bé, segons l'anunciat els usuaris haurien d'haver baixat a l'estació de Cervera per a fer el canvi i acabar el viatge amb tren, però pel que sembla tota la línia es recorre amb autobús.
La sensació majoritària és de desconcert i falta d'informació. Alguns passatgers no sabien a quin bus pujar, mentre que el personal de Renfe també desconeix l'estat del servei i quan es reprendrà.
Segons els operaris de l'estació, a les 09:22 hores arribarà un tren des de Manresa que actualment està revisant l'estat de les vies. Un cop a l'estació de Cervera, els usuaris podran pujar-hi per continuar el trajecte fins a Lleida. Tanmateix, el personal afirma que no pot assegurar-ne la puntualitat.
Tot plegat després que Adif assegurés que les obres a la via ja estaven finalitzades i era segura, però que es mantindria el servei d'autobusos com a reforç del tren. En un comunicat a X a les 11 hores, la consellera de Territori, Sílvia Paneque assegura que des d'aquest dissabte el servei de l'RL4 està resablert i afirma que "hem treballat de manera incansable per avançar i posar línies en funcionament".
Tanmateix, testimonis de l'estació de Cervera declaren que tot i que ha arribat un tren procedent de Manresa, està parat i "no sembla que hi hagi ningú dintre".