La RL4 continua sense servei malgrat l'anunci de recuperació: "És un caos absolut"

Aquest dissabte s'havia de reprendre la normalitat de línia, però no ha passat cap tren

Un autobús a l'estació de Cervera.Jordi Bonilla

JORDI BONILLA

Aquest divendres les autoritats van anunciar la represa del servei de la línia de Rodalies RL4 entre Manresa i Lleida, després de 19 dies, però aquest dissabte encara no ha passat cap tren i el trajecte es fa amb autobús. El primer trajecte del tren de les 8:35 hores, que fa el recorregut de Cervera a Manresa, finalment s'haurà de fer amb autobús. Tot i que en teoria s'estava esperant a que arribés un tren procedent de Lleida per a continuar el recorregut, finalment el bus ha sortit sense que arribés.

Per altra banda, ha arribat un bus provinent de Manresa que fa el trajecte fins a Lleida. Ara bé, segons l'anunciat els usuaris haurien d'haver baixat a l'estació de Cervera per a fer el canvi i acabar el viatge amb tren, però pel que sembla tota la línia es recorre amb autobús.

La sensació majoritària és de desconcert i falta d'informació. Alguns passatgers no sabien a quin bus pujar, mentre que el personal de Renfe també desconeix l'estat del servei i quan es reprendrà.

Segons els operaris de l'estació, a les 09:22 hores arribarà un tren des de Manresa que actualment està revisant l'estat de les vies. Un cop a l'estació de Cervera, els usuaris podran pujar-hi per continuar el trajecte fins a Lleida. Tanmateix, el personal afirma que no pot assegurar-ne la puntualitat.

Tot plegat després que Adif assegurés que les obres a la via ja estaven finalitzades i era segura, però que es mantindria el servei d'autobusos com a reforç del tren. En un comunicat a X a les 11 hores, la consellera de Territori, Sílvia Paneque assegura que des d'aquest dissabte el servei de l'RL4 està resablert i afirma que "hem treballat de manera incansable per avançar i posar línies en funcionament".

Tanmateix, testimonis de l'estació de Cervera declaren que tot i que ha arribat un tren procedent de Manresa, està parat i "no sembla que hi hagi ningú dintre".

