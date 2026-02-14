El servei de l'RL4 es reprèn totalment en tren després d'unes primeres hores amb una incidència per causes operatives
Paneque defensa que han treballat "de manera incansable" per posar línies en funcionament
El servei de l'RL4 s'ha pogut reprendre finalment del tot en tren aquest dissabte, tot i que unes hores més tard del previst inicialment, ja que una "incidència operativa" ha obligat a oferir busos entre Lleida-Pirineus i Cervera.
JORDI BONILLA
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha indicat en un missatge a les xarxes socials que la línia ja està en funcionament "després dels treballs de manteniment i prevenció". "Hem treballat de manera incansable per avançar i posar línies en funcionament", ha apuntat.
En una compareixença conjunta amb el secretari d'Estat, José Antonio Santano, Paneque va anunciar divendres la represa d'aquesta línia en dissabte, un dia amb menys usuaris de l'habitual que permet posar a prova el funcionament del servei. Arran de l'accident de Gelida i les incidències derivades del temporal d'aquell 20 de gener, la línia RL4 estava interrompuda entre Cervera i Manresa, un tram que s'havia de fer amb bus.
D'altra banda, entre Manresa i Cervera hi ha un tren llançadora, que es complementa amb un servei de bus.