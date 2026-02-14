Xavi Torres i Francesc Mauri, a la Setmana Cultural de Torrelameu
El periodista esportiu Xavi Torres i el meteoròleg Francesc Mauri seran els principals reclams de la Setmana Cultural de Torrelameu, que se celebrarà des del 20 fins al 28 de febrer. La vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), Estefania Rufach, juntament amb l’alcalde del municipi, Carles Comes, van presentar ahir la programació, que combina actes literaris, divulgatius i de salut.
El cicle s’inaugurarà dijous vinent 20 de febrer, a les 20.00 hores, a la Casa de la Vila, amb la presentació del llibre Jo vaig viure a la Masia, del periodista Xavi Torres, que compartirà vivències i anècdotes vinculades a l’entorn del FC Barcelona.
Una setmana més tard, el divendres 27 de febrer en el mateix espai, el meteoròleg de 3Cat Francesc Mauri oferirà una xarrada col·loqui titulada Com ens afecta el canvi climàtic, en la qual abordarà els efectes mediambientals i socials que provoca l’escalfament global. A més, la programació inclourà durant la setmana diverses conferències i tallers dedicats a la salut i els primers auxilis.
Estefania Rufach va destacar que “iniciatives com aquesta demostren que la cultura és viva als nostres pobles i que genera propostes de qualitat per a tots els públics”.