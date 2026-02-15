MOBILITAT
L’RL4 reobre amb incidències operatives i les circulacions es tallen abans del que es preveia
Un tren s’atura entre Cervera i Calaf a les 17.00 malgrat que Renfe va obrir la línia fins a les 20.30. Adif amplia la banda de manteniment fins a les 10 i compromet els horaris dels primers combois
La reobertura de la línia RL4 de Rodalies que connecta Lleida i Terrassa passant per Cervera i Manresa, anunciada divendres pel Govern, no va ser la desitjada per la majoria d’usuaris, que un dia més es van veure afectats pels retards causats per les últimes tasques de supervisió de la línia. Renfe va atribuir les demores matutines a “causes operatives”, cosa que va obligar a fer en bus el trajecte del tren que havia de partir de la capital de la Segarra a les 8.35 hores en direcció Terrassa. El mateix va passar amb el que anava en direcció Lleida. La sensació entre els passatgers que havien acudit a l’estació de Cervera a primera hora era de desconcert i de falta d’informació, ja que el personal de Renfe tampoc va poder concretar a quina hora passarien els autobusos ni quan es restabliria el servei ferroviari.
El transport de passatgers es va reactivar poc després de les 11 del matí, després que la màquina exploradora de Renfe comprovés el bon estat de les vies, i el primer comboi va arribar a Cervera al migdia. Segons va confirmar la companyia ferroviària; tanmateix, la circulació s’interrompria a partir de les 20.30 per afavorir les tasques de manteniment nocturn, entrant en servei a partir d’aquell moment un servei de bus alternatiu entre Cervera, Manresa i Terrassa.
No obstant, la primera incidència en el servei es va registrar poc després de les 17.00, quan un tren que circulava entre Cervera i Calaf va interrompre la circulació i els passatgers van ser dirigits a un autobús perquè poguessin continuar amb el trajecte. Preguntada per aquesta interrupció, la companyia va informar que “estava previst que els últims serveis del dia es fessin en bus per comprovar l’estat de la infraestructura”.
D’altra banda, i segons figura a l’informe que acredita les condicions de seguretat per a la prestació del servei a l’RL4, al qual ha tingut accés SEGRE, Adif informa que hi ha 25 punts de la via fèrria entre Cervera i Sant Guim de Freixenet que requereixen “treballs d’emergència”, per la qual cosa s’ha “d’ampliar la banda de manteniment habitual fins a les 10.00 hores entre Cervera i Manresa”. El gestor ferroviari va confirmar que aquests treballs “es mantindran el temps que sigui necessari” per eliminar com més aviat millor les limitacions de velocitat que encara estan actives a la línia. Tanmateix, aquesta mesura podria comprometre o fins i tot eliminar algunes de les primera circulacions a l’RL4 durant els propers dies.
Retards de 30 minuts en l’R13 i l’R14 durant tota la jornada
Les limitacions per velocitat continuen afectant la circulació dels trens de Rodalies a Catalunya, i ahir es van deixar notar especialment en les línies que parteixen de Lleida cap a la costa, les línies R13 i R14, que durant tot el dia van acumular demores de trenta minuts. Les restriccions de la marxa també s’apliquen a l’RL3 i l’RL4 i val a recordar que demà hi haurà un total de 14 limitacions actives en les quatre línies operades per Renfe, en comparació amb les 11 d’aquesta setmana.