Pares i alumnes redissenyen el pati escolar d’Els Minairons
Tindrà tres espais i ombra i serà més sostenible i adaptat a l’entorn de muntanya
El pati del col·legi Els Minairons, a Ribera de Cardós, es prepara per a una transformació que va molt més enllà d’una simple reforma. L’ajuntament ha impulsat un projecte que busca convertir aquest espai en un entorn més natural, funcional i adaptat a les necessitats dels prop de 40 alumnes de Primària que en gaudeixen diàriament.
La iniciativa respon a una petició conjunta del mateix centre, l’Associació de Famílies (AFA) i la comunitat educativa, que reclamaven un pati més sostenible i estimulant. L’alcalde de la Vall de Cardós, Joel Baró, va explicar que el disseny s’ha fet amb aportacions de docents, famílies i alumnat.
“Volíem que cada part implicada se sentís representada. S’ha treballat a identificar quins espais eren necessaris i com fer-ho compatible amb un entorn de muntanya.” El projecte compta amb una ajuda del programa de Mitigació i Adaptació al canvi climàtic. Actualment, el pati està cobert amb cautxú i serà substituït per un paviment més suau elaborat amb escorces naturals. En aquesta zona també s’instal·laran nous jocs infantils pensats per fomentar diferents tipus d’activitat física i convivència.
Una altra de les actuacions que es portaran a terme serà l’ampliació del sorral, molt sol·licitat pels alumnes, i la pavimentació d’una àrea específica per a jocs amb pilota. “L’objectiu és sectoritzar tres espais i ampliar la vegetació a tot el recinte per aconseguir zones d’ombra”, va explicar l’alcalde. El disseny inclou una coberta vegetal amb plantes enfiladisses que proporcionarà ombra natural durant els mesos més càlids i contribuirà a millorar la integració ambiental del conjunt.
L’inici de les obres està previst durant els períodes vacacionals d’aquest mateix curs, amb una inversió aproximada de 80.000 euros.