TEMPORAL
Sis carreteres afectades, arbres i murs caiguts pel vent a Lleida
Els Bombers van rebre una trentena d’avisos per les ràfegues a les comarques lleidatanes. Es van registrar ratxes d’entre 76 km/h a Lleida i 152 km/h a Boí
Els Bombers de la Generalitat van rebre una trentena d’avisos a causa del vent entre divendres a la tarda i la jornada d’ahir a Lleida. Quatre dotacions van treballar al caure el mur d’una casa sobre la teulada d’una altra a Torrelameu. L’avís es va rebre poc abans de les quatre de la tarda en un habitatge del carrer Nou. Els efectius van retirar les restes del mur i no hi va haver danys personals. Es van registrar ratxes de vent d’entre els 76 km/h a Lleida i Alguaire, i fins als 152 km/h a Boí. Mentrestant, hi va haver diversos avisos per despreniments a carreteres com la C-1412b a la Baronia de Rialb; a la C-147 a Esterri d’Àneu; a l’N-230 a Soriguera, a la C-12 a Àger i a la C-13 a Camarasa i Talarn, on es va donar pas alternatiu fins que es va netejar la calçada. A Estaràs, a la Segarra, va caure el mur d’una casa al carrer Major mentre que a Lleida ciutat hi va haver avisos per arbres caiguts. A Pardinyes es va precintar un parc infantil al caure un arbre a la plaça Josep Piñol. Van caure arbres al passatge Onze de Setembre, al Bosc Urbà de Cappont i al Parc de Gardeny. Només a l’avinguda Pinyana un arbre va danyar un vehicle estacionat. Al migdia va caure part de l’enlluït de l’edifici Palace, per la qual cosa es va habilitar un pas segur per als vianants i es va instal·lar una xarxa a la part afectada per evitar despreniments. Així mateix, també es van veure afectats pel vent un rètol d’una farmàcia a Príncep de Viana i a la teulada d’una gasolinera a prop del cementiri. A la tarda hi va haver avisos per cotxes que no podien circular per la neu a l’Alt Àneu i la Vall de Boí. Més informació a la pàgina 21.
Rialb manté el desembassament i creix el curs del Segre
El pantà de Rialb va seguir ahir amb la maniobra de desembassament amb reserves del 92,7% i amb 374 hm3. Va abocar 50 m3 per segon per les comportes de fons i va deixar sortir 44 m3 per la central. Una maniobra que va incrementar el cabal del Segre aigües avall. A Lleida va assolir els 172 m3/s i a Seròs els 211.
Afluixa el vent, noves nevades al Pirineu i risc d’allaus
El vent perd força avui amb la retirada de la depressió Oriana, encara que bufaran ratxes durant les primeres hores al Pirineu. S’espera més nuvolositat durant el dia per l’arribada d’un front atlàntic que tot just deixarà pluja. Només s’esperen precipitacions al Pirineu, on la cota de neu pujarà de 1.600 a 1.800 metres i les nevades es reactivaran al capvespre amb un nou front fred. No obstant, les temperatures augmentaran a la majoria de les comarques lleidatanes. Seguirà alt el risc d’allaus, que se situa en nivell 4 de 5 a l’Aran i a l’extrem nord del Sobirà, i en nivell 3 marcat a la conca de la Ribagorçana i la Pallaresa. Segons la previsió del Meteocat, demà la temperatura s’incrementarà i la precipitació es mantindrà a la cara nord del Pirineu, amb registres abundants però amb una cota de neu que pujarà als 1.800 metres.