TEMPORAL
La situació meteorològica aquest diumenge: afluixa el vent, noves nevades al Pirineu i risc d’allaus
La cota de neu pujarà als 1.800 metres
El vent perd força aquest diumenge amb la retirada de la depressió Oriana, encara que bufaran ratxes durant les primeres hores al Pirineu. S’espera més nuvolositat durant el dia per l’arribada d’un front atlàntic que tot just deixarà pluja.
Només s’esperen precipitacions al Pirineu, on la cota de neu pujarà de 1.600 a 1.800 metres i les nevades es reactivaran al capvespre amb un nou front fred. No obstant, les temperatures augmentaran a la majoria de les comarques lleidatanes.
Seguirà alt el risc d’allaus, que se situa en nivell 4 de 5 a l’Aran i a l’extrem nord del Sobirà, i en nivell 3 marcat a la conca de la Ribagorçana i la Pallaresa.
Segons la previsió del Meteocat, demà la temperatura s’incrementarà i la precipitació es mantindrà a la cara nord del Pirineu, amb registres abundants però amb una cota de neu que pujarà als 1.800 metres.