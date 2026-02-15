Torres produeix 3.000 botelles de vi gurmet amb un raïm ‘arqueològic’
El celler conrea a Tremp, a 950 metres d’altitud, vuit hectàrees de la varietat pirene, desapareguda amb la plaga de la fil·loxera. Va ser rescatada al Prepirineu i assajada al Pallars
Els treballs d’arqueologia enològica que fa més de quatre dècades es van posar en marxa a Bodegas Torres ja donen resultats tangibles: la collita de les vuit hectàrees de raïm pirene, una varietat catalana ancestral que es va donar pràcticament per desapareguda amb la plaga de la fil·loxera, que als anys 30 del segle passat va obligar a posar a zero el comptador de la viticultura a Catalunya (també al Duero i Andalusia) i a resetejar el sector, ja produeix cada any més de 3.000 botelles de vi de gamma alta que es destinen al mercat gurmet, és a dir, a acompanyar àpats a les taules dels locals d’alta restauració.
Aquesta experiència se suma a les impulsades per l’ajuntament de Tremp, l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària) i l’Associació de Productors d’Oli del Pallars en el sector de l’oliva, en el qual han aconseguit rescatar quinze varietats autòctones. Sis (cua de cirera, grossal, llargueta, masanell, negral i primerenca de Sant Martí) donen olives l’oli de les quals té unes característiques properes al terapèutic per l’abundància i la qualitat dels seus polifenols, uns compostos antioxidants la ingesta dels quals resulta beneficiosa per a la salut humana. I, d’altra banda, connecta amb els treballs d’altres professionals, com l’oleïcultor Ivan Caelles amb el seu jardí de 45 varietats d’olivera, en l’adaptació dels cultius al canvi climàtic.
“La pirene es va trobar en diversos llocs del Prepirineu i altres zones, i vam decidir plantar-la a la finca de Tremp i registrar-la amb aquest nom”, expliquen en aquest sentit fonts del grup Torres, que destaquen la “seua excel·lent adaptació” a aquesta zona, ubicada a 950 metres d’altitud. Ja havia estat testada la seua resistència a la calor i la sequera.
Un informe de l’Incavi (Institut Català de la Vinya i el Vi) indica a partir d’una sèrie d’anàlisis genètiques que el raïm pirene està emparentat amb una varietat “localitzada el març del 2014 en una col·lecció de la Noguera”.
També planteja el seu parentiu o “possible origen com a encreuament de la varietat gonfaus per una varietat aragonesa” també prèvia a la plaga de la fil·loxera.
La DO Costers del Segre, de la qual formen part l’emergent sector vinícola dels Pallars, va autoritzar l’elaboració de vi amb raïm d’aquesta varietat el 2024. “Actualment tenim unes vuit hectàrees de pirene amb la qual elaborem un vi destinat principalment a l’alta restauració”, assenyalen les mateixes fonts.
L’anyada actual, batejada com a Pirene 22 i que és la tercera produïda amb aquest raïm, té un “preu recomanat” de 50 euros per botella. La collita és de 3.088 botelles, una mica més de 2.300 litres.
La pirene es conrea a la finca Sant Miquel, que Torres, pioners en la recuperació de l’activitat vinícola al Pallars, va adquirir el 1997. Té una superfície de 205 hectàrees, una mica més de la meitat de la qual està ocupada per vinyes.
“S’estan fent assajos però les temperatures són encara massa fredes per al cultiu de la vinya”, expliquen fonts del grup. Torres ha recuperat cinquanta varietats ancestrals des dels anys vuitanta i ja produeix vi, a banda de la pirene, amb forcada, moneu, gonfaus, garró i querol.
Nous assajos en finques de Gavet i Benavarri
Bodegas Torres ha ampliat els seus assajos amb raïm arqueològic en finques de la Vall de Barcedana, a Gavet de la Conca, concretament en un paratge conegut com a Matasolana, i a Benavarri, a la Ribagorça. Es tracta de terres ubicades a uns 1.100 metres d’altitud.