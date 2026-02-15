JUSTÍCIA
Trobada de jutges i jutgesses de pau lleidatans a Juneda
“Aporten eficiència i convivència”, defensa el conseller Ramon Espadaler. Justícia dona suport a les agrupacions d’oficines
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va participar ahir en la trobada de jutges i jutgesses de pau de Lleida promoguda per l’Associació Catalana en Pro de la Justícia. El departament aposta per les agrupacions de secretaries d’oficines de justícia als municipis (com es diuen ara els jutjats de pau amb la llei l’1/2025 d’eficiència judicial). A les comarques lleidatanes hi ha dotze agrupacions: Almacelles, Aitona, Alcoletge, Rosselló, Bell-lloc d’Urgell, Alcarràs, les Borges Blanques, Bellpuig, Alfarràs, Bellcaire d’Urgell, Linyola i Agramunt. I hi ha una agrupació en tràmit, la de Guissona, que agrupa Massoteres, Sant Guim de la Plana, Torrefeta i Florejacs i el mateix municipi de Guissona, que serà la seu de l’agrupació.
En l’acte d’ahir, Espadaler va destacar que la justícia de pau “aporta eficiència i convivència” de la mateixa manera que ho fa la justícia ordinària. “Teniu la potestat i l’autoritat per resoldre molts conflictes i situacions als municipis. Això també fa la justícia més eficient, aporta convivència i disminueix la litigiositat dels tribunals”, va dir el conseller als jutges i jutgesses de pau. L’encontre també va servir per intercanviar dubtes, inquietuds i suggeriments en matèria de justícia de pau.
Espadaler va destacar que Justícia està acabant una auditoria d’espais de les instal·lacions de les oficines de justícia en el municipi i, va dir, “quan la tinguem acabada obrirem línies d’ajuda per adequar aquests espais perquè tinguin la millor qualitat”.
El conseller també va visitar l’ajuntament de Juneda, on el va rebre l’alcalde, Antoni Villas, i es va reunir amb representants del ple municipal, i l’exposició Desenterrant el silenci, al Centre d’Arts i Memòria de Ponent, que mostra el treball de Sergi Bernal sobre memòria històrica.